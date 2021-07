Hærverk på Benjamins minnesmerke: – Ikke tilfeldig valgt tid og sted

I formiddag ble det i Facebook-gruppen Engasjerte Holmlianere publisert et bilde av Benjamin Hermansens minnestatue på Åsbråten på Holmlia, der noen hadde tagget ordene «Breivik hadde rett».

Da Holmlia-beboer Kristina Lie-Hagen så det, visste hun at hun måtte reagere.

– Jeg bor fem minutter unna statuen, så jeg reiste meg, gikk rett til boden og hentet en fille, og sa til mannen min at dette måtte vekk.

Brukte en time

Lie-Hagen fortalte at det var krevende å få bort taggingen, og at flere var involvert i å få det gjort.

– En annen nabo brukte bremserens for å forsøke og fjerne det. Så fikk vi tak i en vaktmester på Åsbråten servicesentral. Han brukte slipeskive og slipte bort mesteparten av skriften, men ikke alt, fordi statuen var av stein, og slipeskiva gikk i stykker. Etter det så man ikke lenger hva som sto, men det var en skitten flekk igjen, forteller hun.

Alt i alt tok det en time. Senere fikk Bymiljøetaten fjernet restene fra hærverket. For Lie-Hagen var det likevel viktig at noen handlet med engang.

– Det skal ikke folk måtte se når de går rundt i nabolaget. Dette måtte vi få bort, sier hun.

Benjamin Hermansens minnesmerke hærverk Beboerne fikk fjernet skriften, men ikke flekken som sto igjen før Bymiljøetaten ankom. (Kristina Lie-Hagen)

Sinte og lei seg

Lie-Hagen forteller at beboerne hun snakket med på Holmlia var «sjokkerte og lei seg».

– Det er eid i dag, og jeg tror ikke det er tilfeldig at det skjedde akkurat i dag. Det er gjort for å såre mest mulig. Flere var lei seg og sjokkert over at det skjedde i fullt dagslys.

Da en nabo av henne hadde en avtale å rekke klokken 11, gikk hun forbi statuen og så ikke noe unormalt. Én time senere var bildene av hærverket publisert på sosiale medier. Lie-Hagen reagerer på tiden hendelsen skjedde i.

Kristina Lie-Hagen Beboerne på Holmlia er sinte og lei seg etter hendelsen, forteller Kristina Lie-Hagen. (Privat)

– Jeg synes det er helt motbydelig. Det er ikke tilfeldig valgt tid og sted. Det er to dager før 22.juli, men det er også eid. Det er selvfølgelig kalkulert og planlagt, sier hun og fortsetter:

– Det er ikke greit at det skjedde der Benjamin-statuen bor. Her er det et boligområde, det er hjemme hos folk i borettslaget, rett og slett i hagen til folk. Jeg tror folk føler på at det er veldig nært, forteller hun.

Mange på Holmlia har reagert på hærverket. Lie-Hagen tror at samholdet er like sterkt som reaksjonene.

– Det er en veldig sterk følelse av samhold her på Holmlia. Dette finner vi oss ikke i, og dette er vår plass. Vi er sterkest, og de kommer aldri til å få ta over her, sier Holmlia-beboeren.

Forfatter – Jeg blir trist på vegne av ham, på vegne av moren hans som gikk bort for noen år siden, og på vegne av vennene hans, sier leder Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter. (Mimsy Møller)

– Ment som en provokasjon

Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk senter, sier at det er «en ufattelig nedrig ting å gjøre».

– Jeg blir trist på vegne av ham, på vegne av moren hans som gikk bort for noen år siden, og på vegne av vennene hans. Men det er en påminnelse av at man trenger det oppgjøret, fordi rasismen er der, så heslig og så menneskefiendtlig som den er, sier han.

Han mener tid og sted for handlingen ble valgt for å såre folk.

– Ved statuen legges det stadig ned blomster, det er et sted mange tar godt vare på, og som betyr mye for mange. Det er klart at når man gjør det på et sted som Holmlia, vet man at det vil gjøre vondt for mange, sier Steen.

Steen mener at man må ta høyreekstremisme på alvor, og kobler hærverket sammen med 22. juli.

– Det finnes høyreekstreme tankegods i omløpet i dag, så man må ta det på alvor. Det er nok flere radikaliserte personer nå enn det var for ti år siden. 22.juli skjedde på et tidspunkt der få trodde høyreekstreme var et problem i det hele tatt.

Han fortsetter:

– Vi må ta høyreekstremisme på alvor, men vi må også huske hvor patetiske og avskyelige disse menneskene er. De skal ikke ha den retten til å såre folk.

