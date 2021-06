128 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Deretter følger Nordre Aker og Frogner med 15 nye smittetilfeller hver.

128 tilfeller er tolv færre enn på tirsdag, men 71 flere enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 64 smittede per dag.

Sagene bydel har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 64 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert to nye smittede i bydelen siste døgn.

Bakgrunnen for de høye smittetallene på vestkanten er et utbrudd blant russen. Tirsdag ble russefeiringen i hovedstaden stanset i én uke.

Over 100 russ er smittet og i bydelen Frogner, Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern er omkring 1.000 personer i karantene.

Totalt er 36.378 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 353 koronasmittede personer i hele Norge. Det er 146 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 323 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 481, så smittetrenden er fallende.

I alt har 125.929 personer testet positivt for covid-19 siden i fjor.

Til nå har 1.658.912 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.036.554 personer har fått andre dose.

Onsdag var 63 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var to færre enn dagen før.

Til sammen er 785 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020. 58,5 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.

