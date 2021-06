I over 70 år har mysteriet vekket interesse – nå kan det snart være løst

1. desember 1948 ble en mann funnet på stranda Somerton Beach i byen Adelaide i Australia. Over 70 år seinere er identiteten hans fortsatt et mysterium, men nå kan en løsning være i sikte, skriver CNN.

For en måned siden ble levningene etter den ukjente mannen, som bare kalles «Somerton-mannen», gravd opp igjen. Målet er å få endelig svar på det som omtales som en av Australias mest kjente uløste saker. Teoriene om hvem han var har florert, og alt fra spion til ballettdanser til mindre lovlydige virker har vært debattert.

VR-spesialist Daniel Voshart har laget dette dataanimerte bildet av «Somerton-mannen». (Daniel Voshart)

Australsk politi håper nå at de ved hjelp av dagens DNA-teknologi kan kaste lys over saken.

– I over 70 år har folk spekulert på hvem denne mannen var og hvordan han døde. Historien har fanget fantasien til mennesker over hele delstaten, og hele verden – men jeg tror at vi endelig kan finne noen svar, sa justisminister Vickie Chapman i delstaten Sør-Australia, der Adelaide ligger, i en uttalelse.

Undersøkelsene er en del av såkalte Operation Presevere, som har som mål å identifisere alle uidentifiserte levninger i Australia.

[ Levninger av 215 barn funnet ved stengt skole i Canada: – Noen av dem var bare tre år ]

Hva vet vi?

Den ukjente mannen hadde på seg dress og slips da han ble funnet død på stranda, men han hadde ikke noe i lommene som kunne identifisere hvem han var. Merkelappene var klippet av klærne. Saken ble etterforsket, men politiet fant få svar. Ingen vet hva han gjorde der.

Undersøkelser av levningene var heller ikke til stor hjelp. Mannen bar ikke spor av å ha blitt utsatt for vold, og selv en obduksjon klarte ikke slå fast dødsårsaken. Politiet hadde en teori om at han kanskje hadde drukket gift, men manglet håndfaste bevis for det.

Saken skapte overskrifter i både Australia og New Zealand, og bilder og mannens fingeravtrykk ble sendt verden rundt. Flere sto fram og hevdet de kjente ham, men ingen av historiene holdt vann.

Han ble til slutt gravlagt på en kirkegård i Adelaide i juni 1949. På gravsteinen står det bare «Den ukjente mannen».

Gravsteinen til mannen som ble funnet på Somerton-stranda. Han ble gravlagt 14. juni 1949. (Bletchley/WikiCommons)

Men før han ble gravlagt hadde etterforskerne gjort flere funn, blant annet av togbilletter og mannens koffert. Seinere fant de en liten lapp i mannens klær med teksten «Tamám Shud». Det er persisk for slutten eller ferdig, og er de siste ordene i et dikt fra det 11. århundre. Boka lappen var blitt revet ut av, ble overlevert politiet av en mann som sa han hadde funnet den i bilen sin dagen før den ukjente mannen ble funnet død.

Politiet mente lappen styrket teorien om at Somerton-mannen hadde tatt sitt eget liv. Inni boka sto det et telefonnummer, men også en rekke bokstaver. Flere har spekulert på om det var en kode. Eieren av telefonnummeret sa hun ikke visste hvem mannen var, og bokstavene, eller koden, er ennå uløst.

Forsker Derek Abbott ved University of Adelaide har brukt mer enn ti år på å undersøke saken. Han mener den vekker interesse nettopp fordi det er så mye rart ved den, skriver The New York Times.

[ Australsk delstat stenger ned ]

Varig mysterium

DNA-test av den ukjente mannen har så langt ikke gitt noen svar. Levningene er nå hos forskere ved Forensic Science SA-labben i Adelaide, som prøver å finne ut hvordan de skal gå fram videre.

Hvis de klarer å få på plass en fullstendig DNA-profil, vil neste steg være å lete etter mulig familie. Søk i diverse DNA-databaser kan også stå for tur.

Forsker Anne Coxon sier dagens teknolog er lysår foran det som var tilgjengelig seint på 1940-tallet. Jobben som nå skal gjøres er komplisert, men Coxon sier de vil bruke alle tilgjengelige metoder for å prøve å sette strek for «dette varige mysteriet», ifølge BBC.

En spesialist har laget en rekonstruksjon av hvordan mannen kan ha sett ut i ukene før han døde. Daniel Voshart har brukt en avstøpning som ble gjort av mannen og bilder som ble tatt etter obduksjonen for å komme fram til resultatet, skriver han selv på nettsida Medium. Resultatet er også gjengitt av CNN.

Amatørdetektiver har i flere tiår forsøkt å nøste opp i saken, og flere teorier om mannens identitet har blitt lagt fram.

[ Mann fløy fra Australia til Los Angeles innelåst i en trekasse ]