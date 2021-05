Raymond Johansen: – Nå avslutter vi den sosiale nedstengingen av Oslo

– Kjære Oslo, nå skjer det. Dagen i dag er en stor dag. Nå avslutter vi den sosiale nedstengingen av Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse i Oslo rådhus fredag ettermiddag.

Der offentliggjorde han at alt som er igjen av trinn to av gjenåpningen i Oslo, innføres fra onsdag i neste uke.

Gjenåpningen innebærer at det blir lov med alkoholservering til klokken 22, restauranter og kafeer får igjen ta imot sittende gjester, treningssentre og svømmehaller, teatre, museer og konsertsteder får åpne igjen. Det åpnes for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser.

– Vi tar et stort steg mot en gjenåpnet by og et stort steg tilbake til den hverdagen og det bylivet som vi har savnet så lenge, sa byrådslederen.

Johansen sa at gjenåpningen vil bidra til å få mange som har vært permittert eller har blitt arbeidsledige, tilbake i jobb.

Åpner for mye?

Byrådslederen har også et eget budskap til dem som er engstelige for at Oslo åpner opp neste uke.

– Det er nok også dem som kan bli litt engstelige av dette, og som kan være bekymret for om vi åpner for mye. Det synes jeg vi skal ha stor forståelse for, sa byrådslederen.

– Mange er redde for å bli smittet, også blant dem som ikke har blitt vaksinert. Folk skal tilbake på jobb, i for eksempel serveringsbransjen, og kan være bekymret for at de nå skal være rundt mange mennesker, la han til.

Johansen oppfordret videre alle til å vise hensyn til hverandre i gjenåpningen av hovedstaden.

Åpner kranene

Etter et halvt år med stengte kraner, blir det altså igjen tillatt å servere alkohol i Oslo.

Alkoholservering i Oslo har vært stengt siden 10. november i fjor. Men fra kommende onsdag blir det mulig å servere alkohol fram til klokken 22. Sist det ble skjenket alkohol i hovedstaden var 8. november.

Samtidig åpnes det for at kafeer og restauranter kan få servere gjester igjen, etter at de kun har fått holde åpent for take away i lang tid.

Én dag med krav om mat

Ettersom de nye nasjonale retningslinjene først gjelder fra torsdag neste uke, blir det én dag med alkoholskjenking med krav om matservering i Oslo.

Osloboerne får dermed en liten smakebit av den omstridte regelen resten av landet har levd med, og som fjernes torsdag.

– Det er viktig at hver virksomhet selv vurderer om det er forsvarlig å åpne opp neste onsdag, eller om de trenger mer tid, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen.

– Vi åpner igjen fordi vi vet at flinke folk i bransjen sørger for at det er trygt å gå på serveringssteder i Oslo. Jeg har en oppfordring til dere som nå gleder dere til å gå ut igjen: Vær trygge og gode gjester, og respekter reglene som gjelder, legger Evensen til.

Ikke servering til midnatt

Hun understreker at lettelsen ikke gjøres for å tekkes en øltørst befolkning, men for å redde arbeidsplasser.

Raymond Johansen påpeker at Oslo ikke vil tillate alkoholservering fram til midnatt, slik det åpnes for nasjonalt neste uke.

– Det vil være flere av de nasjonale lettelsene som foreløpig ikke innføres i Oslo. Vi åpner for eksempel ikke for skjenking til 24.00 nå, og vi har egne begrensninger for arrangementer, sier byrådslederen.

Trening

Treningssentrene i Oslo får også lov til å åpne igjen etter å ha vært stengt siden november i fjor. Det blir imidlertid forbud mot gruppetrening.

Innendørs gruppetrening for barn og unge under 20 år er tillatt i grupper på inntil 20 personer, mens dem over 20 år kan trene og gjennomføre idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs.

Det vil dessuten være strenge krav til avstand.

Museer, kinoer og teatre

Byrådsleder Raymond Johansen kunne fredag også fortelle at politikerne åpner både museer, kinoer, teatre, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Det samme gjelder gallerier og andre utsalg av kunst.

Med åpningen følger enkelte begrensninger. Kinoer, teatre, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan åpne for inntil 20 personer om gangen på faste tilviste plasser.

Museer og gallerier kan åpne, med samme antallsbegrensninger som gjelder for butikker og lignende.

Det åpnes for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette inkluderer også gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Ikke alle kan juble

Raymond Johansen sier imidlertid også at det vil være noen som er skuffet når Oslo åpner opp neste uke. Blant annet breddeidretten, som fortsatt vil være stengt.

– I dag er en gledens dag for mange. Så er det nok også noen som er skuffet. Blant annet breddeidretten for voksne vil i stor grad fortsatt være stengt ned. Her er det i stor grad nasjonale regler som legger føringer, sier Johansen.

– Noe av det viktigste framover blir å unngå for rask økning i mobilitet. Derfor kan vi ikke åpne alt vi ønsker samtidig, sier Johansen.

Advarer

Byrådslederen sier at deres mål hele veien har vært at når Oslo gjenåpner, skal det være for godt.

– Men kan jeg i dag garantere at vi ikke igjen må innføre strenge tiltak? Nei, det kan jeg dessverre ikke, sier Johansen, og peker på at Oslo har måttet håndtere til tider svært høye smittebølger.

– Vi må tilpasse våre planer til situasjonen her og nå. Derfor valgte vi i første omgang å dele opp trinn to. Vi kan også måtte justere på gjenåpningsplanen ut fra utviklingen framover, sier han.

Disse lettelsene innføres i Oslo onsdag 26. mai

Kafeer, skjenkesteder og restauranter kan åpne igjen, og det åpnes for skjenking til klokken 22.

Treningssentre og svømmehaller åpner, men strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand, og forbud mot gruppetrening.

Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år på grupper inntil 20 personer.

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan åpnes for inntil 20 personer om gangen på faste tilviste plasser.

Museer og gallerier kan åpne med samme antallsbegrensninger som gjelder for butikker og lignende.

Arrangement innendørs for opptil 20 personer når det er faste tilviste plasser. Dette inkluderer også gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Utendørs åpnes det for arrangement for inntil 50 personer med faste tilviste plasser eller for 30 personer hvis det ikke er faste plasser.

Fritidsklubber åpner for inntil 20 personer om gangen.

Kilde: Oslo kommune

---