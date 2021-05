Jubel i Oslos uteliv: – Mange gleder seg til årets første utepils

– Mange gleder seg til årets første utepils nå, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo Viken til Dagsavisen.

Åpner opp

Tidligere på dagen åpnet regjeringen opp trinn to i gjenåpningsplanen, noe som innebærer flere lettelser. Disse gjelder fra neste torsdag, 27. mai.

Blant lettelsene som kommer, er at det omstridte kravet om matservering fjernes for utesteder som serverer alkohol. De får også ha alkoholservering til midnatt.

Det er imidlertid fortsatt krav til bordservering og én meters avstand.

Senere på dagen fulgte byrådet opp, og fra neste onsdag, etter et halvt år med stengte kraner, blir det igjen tillatt å servere alkohol i Oslo. Samtidig åpnes kafeer og restauranter igjen.

Alkoholservering i Oslo har vært stengt siden 10. november i fjor. Fra neste onsdag blir det mulig å servere alkohol fram til klokken 22.

Siden de nasjonale kravene tiltar å kjøpe alkohol uten matservering fra og med torsdag og til midnatt, og Oslo tillater skjenking fra dagen før, men man kjøpe mat første dagen. Men Oslos regler er fortsatt skjenking til 22.00.

– Vi åpner igjen fordi vi vet at flinke folk i bransjen sørger for at det er trygt å gå på serveringssteder i Oslo. Jeg har en oppfordring til dere som nå gleder dere til å gå ut igjen: Vær trygge og gode gjester, og respekter reglene som gjelder, sa næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) på pressekonferansen fredag.

Akkurat det har ikke NHO Oslo viken sansen for.

– Vi hadde håpet at Oslo ville følge de nasjonale reglene, og tillate skjenking til midnatt, sier Nina Solli, og håper at Oslo snart vil følge etter.

Kan servere gjester

Samtidig åpnes det for at kafeer og restauranter kan få servere gjester igjen, etter at de kun har fått holde åpent for takeaway i lang tid.

– Vi er svært glade for at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) åpner opp for mat- og alkoholservering, men det er trist at enda en maihelg går tapt for Oslos serveringssteder. Veldig mange har stort omsetningsfall som truer både eksistensgrunnlaget og arbeidsplasser, sier Nina Solli.

7 av 10 serveringsbedrifter i Oslo har ifølge NHO Oslo Viken likviditetsproblemer. For å redde bedriftene trenger de omsetning.

– Når regjeringen nå vil åpne opp ytterligere, forventer vi at Oslo raskt legger seg på nasjonale regler. Oslo har allerede åpnet seg selv. Våre medlemmer har opplevd at deres tomme uteserveringer brukes til private fester med vin fra polet og medbrakt mat. Da må de rydde etterpå og får ingen inntekt, sier regionsdirektøren.

– Mai og juni er årets viktigste måneder for serveringsstedene. Mange er av serveringsbedriftene er sesongbedrifter. Bedre strengt enn stengt, sier hun.

Politisk press

Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg, har lenge presset på politisk for å få byrådet til å åpne mer opp.

– Jeg er veldig glad for at Oslo nå åpner opp. Dette har mange ventet på lenge. Det er bra at Raymond Johansen har tatt nødropene fra en konkursutsatt bransje på alvor. Og jeg er særlig glad for de mange som har vært permittert nå kan komme tilbake på jobb, sier Anne Haabeth Rygg til Dagsavisen.

– Vi har over tid sett at smittetallene har gått nedover, det er færre sykehusinnleggelser og flere er vaksinert. Så det var helt riktig å åpne opp igjen, sier hun.

Hun mener det er helt greit at Oslo stenger skjenkingen klokken 22.00.

– Det er riktig å begynne i det små, og følge utviklingen før man åpner opp mer. Oslo-folk er flinke til å holde smittevernreglene. Nå er det viktig at folk kommer tilbake på jobb, at vi tar byen tilbake, og gleder oss over sommeren, sier Høyre-politikeren.

