Han har rast mot regjeringen om importsmitte. Dette mener Raymond Johansen om lemping på innreisereglene

To timer før Raymond Johansen gikk på talerstolen for å fortsette gjenåpningen av Oslo, la regjeringen fram sin plan for videre koronalettelser. Her ble det blant annet kjent at det kommer lettelser i innreiserestriksjonene og karantenehotellordningen. Skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes. I stedet er det smittetrykket i enkeltland som avgjør.

– Det betyr at reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte, også slipper karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) ifølge NTB.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), har gjentatte ganger kritisert regjeringen for manglende tiltak mot importsmittte, og på spørsmål om han frykter utfallet av regjeringens lemping på reglene, svarer han på Dagsavisens spørsmål under fredagens pressekonferanse:

– Jeg tror vi skal tro og forvente at smittetallene kan øke noe. Det vi så når vi etter 5. mai økte med åpne butikker, gult nivå i skolen, pluss usikkerhet knyttet til mutert virus, så er det selvfølgelig usikkerhet. Bekymret er mitt nye mellomnavn. Det er jeg også knyttet til en ny mutasjon.

– Synes du ikke regjeringen burde ha ventet til Oslo hadde fått åpnet litt først?

– Jeg tror ikke jeg skal ta den konflikten med regjeringen nå. Vi er beredt og bidrar godt både mot ullensaker og sarpsborg når det gjelder å sette folk i karantenehotell, og vil gjøre alt vi kan. Men jeg kommer til å være veldig tydelig hvis det nå viser seg at vi igjen blir utsatt for nye mutanter og importsmitte, sier Johansen og legger til:

– Oslo har vært nedstengt. Vi har 40.000 arbeidsledige og enorme utfordringer i denne byen, men så skjønner jeg også at vi er underlagt EØS, og har mange arbeidsplasser som er avhengige av importert arbeidskraft.

Byrådslederen peker på at mer mobilitet og reise gjør at vi i større grad er underlagt andre lands smitteregimer, men mener at så lenge regjeringen og kommunene er veldig tydelige på bruk av karantenehotell, vil avgjørelsen likevel være klok.

Ansvar på hver enkelt

Det hviler et betydelig ansvar på hver enkelt Oslo-borger framover, understreket byrådslederen på pressekonferansen.

–Evnen og viljen til å holde avstand, bruke munnbind og være forsiktig er viktig veldig lenge. Selv om vi har åpnet opp, har ikke folk strømmet til alle butikker. Folk er nølende, utdyper Johansen.

Han understreket at han ikke kan garantere at Oslo ikke må stenges ned igjen.

På spørsmål om Folkehelseinstituttet (FHI) burde tatt hensyn til at Oslo har vært nedstengt i lang tid da de anbefalte å ikke åpne krana, svarer han at det ikke er et problem i og med at byrådet selv tar den vurderingen opp mot andre hensyn.

– Vi har det helhetlige ansvaret, og vi tar det basert på flere ulike råd. Også råd fra FHI som er veldig viktig for oss, men her var vi ikke enige.

Dette er lettelsene:

Disse lettelsene innføres i Oslo onsdag 26. mai

* Kafeer, skjenkesteder og restauranter kan åpne igjen, og det åpnes for skjenking til klokken 22.

* Treningssentre og svømmehaller åpner, men strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand, og forbud mot gruppetrening.

* Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år på grupper inntil 20 personer.

* Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan åpnes for inntil 20 personer om gangen på faste tilviste plasser.

* Museer og gallerier kan åpne med samme antallsbegrensninger som gjelder for butikker og lignende.

* Arrangement innendørs for opptil 20 personer når det er faste tilviste plasser. Dette inkluderer også gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

* Utendørs åpnes det for arrangement for inntil 50 personer med faste tilviste plasser eller for 30 personer hvis det ikke er faste plasser.

* Fritidsklubber åpner for inntil 20 personer om gangen.

