FHI advarte mot å åpne kranene i Oslo – byrådslederen forsvarer avgjørelsen

I den endrede koronaforskriften for Oslo kommune kommer det fram at Folkehelseinstituttet mente det var best å vente med å åpne skjenkekranene.

– Det er helt riktig at FHI har gitt en vurdering om å utsette åpning av skjenking, og at smittevernoverlegen ønsket å skille mellom utendørs og innendørs skjenking, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han viser til at byrådet må ha tiltak som er forholdsmessige, og at smittetallene har gått ned. Også tilliten befolkningen har til reglene, har bidratt til at byrådet fatter et annet vedtak enn det FHI anbefalte.

– Vi oppfattet det som veldig riktig nå å treffe dette tiltaket, sier Johansen.

FHI mente det var best å vente til man så hvordan 17. mai-feiringen påvirket smittetallene. Avdelingsdirektør Line Vold i FHI påpeker imidlertid at FHIs råd understreket at lokale vurderinger utenom det rent smittevernfaglige også har betydning for prioriteringer av lettelser.

– Det er kommunens oppgave å se og kjenne til helheten og gjøre prioriteringer i forhold til risikovurdering og en totalvurdering av situasjonen ved gjenåpningen av Oslo. Det har vi forståelse for, opplyser Vold til NTB.

