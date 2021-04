Mandag 19. april får alle elever i Osloskolen komme tilbake igjen. Elever på videregående, ungdomsskolen og 5–7. trinn i deler av Oslo har hatt digital hjemmeskole siden 17. mars.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) varsler at det dessverre likevel blir en del digital undervisning på grunn av kohortene.

– Vi er fortsatt dessverre langt unna normal drift, sier hun.

Skolebyråden ber byens elever forberede seg på rødt nivå utover våren.

– Når vi nå åpner skolene og innfører mer testing, blir det også mer karantene, sier hun også.

Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen. (Stig Brusegard)

– Betyr mye for barn og elever

Leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen er glad for at de daglige vurderingene fra FHI slår fast at det nå er trygt å la elevene komme tilbake til skolen.

Forrige uke ble det registrert over 1500 smittede i Oslo. 150 pasienter er innlagt med korona på Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

– Dette betyr mye for barn og elever, så jeg er først og fremst glad for at helsemyndighetene ser det som forsvarlig å åpne skolene på rødt nivå, sier hun.

Hun kjenner likevel på en ambivalens.

– Jeg er litt bekymret for etterlevelsen av tiltakene.

Skjefstad Andersen synes det er flott at skolebyråden er tydelig på bruk av munnbind i undervisningssituasjonen, blant foreldre og flere steder i barnehagen. Men hun er skeptisk til om det vil være mulig å skaffe faste vikarer som byråden foreslår, nå som ansatte må regne med flere karantener som følge av økt testing.

– Jeg er usikker på om det faktisk finnes vikarer å oppdrive. Barnehagene har allerede meldt at det er svært vanskelig å få tak i vikarer, og at dette utfordrer forsvarlig drift, særlig i bydeler med spesielt høy smitte, sier Skjefstad Andersen.

Hun mener det er svært viktig med en forsiktig optimisme.

– Vi må holde pusten litt nå. Smittetrykket er fortsatt høyt i flere bydeler, og vi ønsker ikke en ny oppblomstring.

Lettelse, men frykter smitte

Leder i Elevorganisasjonen i Oslo, Hana Mulalic er lettet og glad for at alle elevene får komme tilbake, samtidig som hun er bekymret for en ny smitteoppblomstring.

– Vi er veldig glade for at elevene nå får komme tilbake til skolene, men vi er bekymret for hva det vil bety for smittesituasjonen, sier Mulalic.

Hun forteller at det har vært skummelt å være i aldersgruppa der det er størst smittespredning, og at mange har foreldre i risikogruppa og derfor er redd for å ta med smitte hjem til familien.

Samtidig mener organisasjonen at det er på sin plass at barn og unge endelig blir prioritert av kommunen.

– Dette vil bety veldig mye for de yngste elevene, som ikke takler digital undervisning like bra. De eldre elevene kan endelig se fram til å få litt av det sosiale livet sitt tilbake. Men nå som de først åpner opp, håper vi at det vil være trygt og langvarig, sier Mulalic.

Hun understreker at dette vil bety mye for alles psykiske helse, og særlig om man har en vanskelig situasjon hjemme.

Håper på mer påvirkning

– Jeg forventer også at elevene på hver enkelt skole får påvirke de beslutningene som skal tas på skolen, særlig på videregående. Det er mange skoler som har store elevmasser og her er det viktig at skolen lytter og får utarbeidet et tilbud som gjør at alle føler seg trygge.

Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet i Oslo håper på sin side at byrådet vil legge til rette for en skjevfordeling av vaksiner til lærere og barnehageansatte.

– Jeg lytter også godt til det byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier om skjevfordeling av vaksiner. Jeg hadde også håpet at man ville gjøre en særskilt vurdering av lærere og barnehageansatte dersom man ønsker å holde skolene og barnehagene oppe framover.

