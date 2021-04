Raymond støtter vaksinepass: – Det må bety noe å være vaksinert

– Det er noen grunnleggende spørsmål som står ubesvart etter redegjørelsen fra statsministeren i Stortinget. Skal vaksinen gi deg noen individuelle rettigheter som muligheten til å trene eller benytte deg av kulturtilbud? Eller må vi vente til alle i risikosonen og en viss andel av befolkningen er vaksinert? Dette er vanskelige spørsmål, men jeg mener uansett at det å bli vaksinert må bety noe. Noe annet er ikke forholdsmessig.

Det sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), til Dagsavisen.

De siste dagene har debatten om vaksinepass skutt fart i Norge. I en rekke andre land, blant annet Danmark, har man innført slike vaksinepass, som gir vaksinerte muligheten til å benytte seg av enkelte tilbud uvaksinerte ikke har adgang til. På Stortinget er det delte meninger om et slikt vaksinepass, og denne uka kom beskjeden om at Folkehelseinstituttet er positive til et vaksinepass.

Så bør vaksinerte ha flere rettigheter enn uvaksinerte? Johansen snur litt på spørsmålet, og spør seg heller om han og andre politikere har lov til å begrense friheten til folk som er godt beskyttet mot viruset.

– I dag kan vi sette inn veldig sterke tiltak mot smitte, fordi det er forholdsmessig gitt situasjonen vi står i. Men når veldig mange er vaksinerte og godt beskyttet blir ikke tiltakene lenger forholdsmessige. Å være vaksinert må bety noe. Spørsmålet er hva, sier Johansen.

Trening, bar og kino?

– Jeg tror vaksinering først og fremst vil gi rettigheter i form av å kunne ha besøk av flere, å kunne dra på jobb i stedet for å ha hjemmekontor, og at anbefalingen om å ikke reise kollektivt vil falle bort for vaksinerte. Det ligner linja vi har fulgt på sykehjemmene. Her kan man nå ta imot besøk og gi hverandre en klem fordi beboerne er vaksinert, sier byrådslederen.

Spørsmålet om vaksinerte kan ta i bruk stengte tilbud som kulturtilbud, restaurantbesøk eller trening på treningssentre, mener han ikke er så aktuelt. Så lenge smitten er så høy som den er i Oslo nå er det uansett uaktuelt å åpne disse tilbudene. Dessuten reiser det en del prinsipielle spørsmål.

– Det er komplisert å åpne for eksempel kinoene og serveringen for folk som er vaksinert. Det er vanskelig å tjene penger på en så begrenset drift, og det har en del prinsipielle spørsmål. Dersom smittenivået blir så lavt at vi kan åpne restauranter og butikker, skal vi bare tillate det for vaksinerte? Må de som jobber der være vaksinerte? Dette har ikke byrådet tatt stilling til, og det håper jeg vi slipper. Dersom vaksineringen øker i så stort omfang som statsministeren varslet i Stortinget er dette et forbigående problem, sier Johansen.

Onsdag holdt nemlig statsminister Erna Solberg en redegjørelse for Stortinget. Der varslet hun at planen er at alle over 18 år skal ha fått første vaksinesprøyte innen utgangen av juli. Og Johansen er svært tydelig på at veien ut av pandemien, både for Norge og for Oslo, går gjennom vaksineringen.

Vaksinefarta

Johansen er glad for at Oslo nå får flere vaksiner gjennom skeivfordeling. Men han tar til orde for at Oslo skal få enda flere vaksiner. Tall fra denne uka viser at hver tredje nordmann som er eller har vært koronasmittet, er fra Oslo.

– Nå fordeles vaksinene etter befolkningstall, ikke etter antallet eldre, som gjør at vi får en større andel av vaksinene. Det er bra, men det er ikke nok til å komme opp i vaksineringstempoet vi er rustet for. Derfor vil jeg igjen argumentere for at Oslo skal få flere vaksiner. Nå som man snakker om gjenåpningsplaner blir det enda mer aktuelt. Det er problematisk dersom resten av landet skal åpne tidligere enn Oslo fordi vi har hatt mest smitte og de strengeste tiltakene, sier Johansen.

Så langt har Oslos befolkning fått omtrent 100.000 vaksinedoser. Men Johansen gjentar budskapet om at hovedstaden er klare for mer, og har kapasitet til å sette 110.000 doser i uka.

– Vi er klare. Vi setter det vi får. Derfor er det veldig positivt at statsministeren sa at de beste anslagene sier at alle over 18 vil få første stikk i juli. Det er et utrolig viktig signal til Oslos befolkning, som har levd med den største smittefaren og de mest inngripende tiltakene av alle.

– Trenger ikke vente

I mellomtiden merker Johansen at folk er utålmodige. Derfor støtter han idéen om vaksinepass.

– Jeg er veldig for et sånt vaksinepass, så får vi se hva det vil kunne innebære. Det er en veldig spennende diskusjon. Så lenge smitten er vedvarende høy vil ikke for eksempel serveringssteder kunne åpne, men det må gjøre en forskjell å være vaksinert. Foreldra mine er over 80 og har sitti innendørs i et år og nesten ikke bevegd seg. Nå er de ferdigvaksinerte og kan besøke barnebarna. Det syntes jeg er helt rimelig. De trenger ikke sitte inne og vente på at resten av familien er vaksinert, sier byrådslederen.

