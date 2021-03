Helomvending fra byrådet: Full seier for Maridals-bøndene

– Nå kan vi tilrettelegge for framtida, ikke bare leve fra 14. april til 14. april, sier Anne Brunvoll, som er gårdbruker i Maridalen, til Dagsavisen.

Oslo kommunes ni gårder i Maridalen har skapt bondebølger i hovedstaden den siste måneden. Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) ville nemlig endre kontrakten med forpakterfamiliene som har drevet dem, så bøndenes arvinger ikke kunne overta gårdene automatisk når den eldste generasjonen ikke kunne drive videre.

[ Gerd (72) vil at dattera skal overta gården. Dette er saken om Maridalsbøndene (+) ]

Etter at Dagsavisen først omtalte saken i starten av februar, fulgte massevis av medieoppslag og traktordemonstrasjoner. Stadig flere partier har vendt seg vekk fra byrådets plan, og sist i forrige uke snudde Arbeiderpartiet i saka, da årsmøtet til Oslo Ap vedtok at arvingene måtte få forrang til overta gårdene.

Og etter flere møter og diskusjoner fram mot bystyremøtet denne uka har nå også MDG og byrådet snudd. På kveldens bystyremøte vil byrådet sammen med Venstre foreslå at etterkommerne skal få forrang til å overta gårdene, og slippe en offentlig utlysning.

[ Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ]

En berg- og dalbane

– Nei så bra! Det var kjempefint å høre, sier en overraska Anne Brunvoll når Dagsavisen ringer for å overbringe nyheten.

Brunvoll står midt i situasjonen, med en mor på 72 som ikke kan drive gården videre. Hun har ønsket å overta gården Store Brenninga, men kommunen har nektet.

– Det er en stor lettelse. Nå kan vi endelig komme videre, sier hun.

– Hvordan har det vært å stå i denne kampen?

– Kjempetøft. Og en berg- og dalbane. Nå ser det bra ut og så ser det dårlig ut, og så ser det bra ut igjen. Men hvis vi får landa det nå, så er det absolutt verdt det. Nå kan vi tilrettelegge for framtida, ikke bare leve dra 14. april til 14. april.

14. april er, for ordens skyld, det som kalles faredag. Da kontrakten for driften av gårdene går ut. De siste åra har de kontraktene blitt fornya bare for ett år om gangen.

[ En rapport fra bystyremøtet i Oslo den 17. februar: Om steinkafeen på Grorud og andre pussigheter. ]

Lan Marie Berg: – En god løsning

– Det har kommet opp gode momenter i bystyrebehandlingen som jeg mener har presisert en del forhold rundt forsikringsansvar, leie av kårboliger og vektlegging av realkompetanse i særtilfeller opp mot kravet om agronomutdanning i særskilte tilfeller, skriver miljøbyråd Lan Marie Berg i en epost til Dagsavisen.

Vi har ennå ikke fått intervjuet Berg muntlig, men fått sendt over noen sitater på epost.

– Byrådets intensjon var at etterkommere som ønsket det skulle ha muligheten til å overta dersom de er kvalifiserte. Vi foreslo for bystyret at ved generasjonsskifte skulle kontraktene lyses ut, men at etterkommere som hadde deltatt i driften av gårdene skulle favoriseres. Det har aldri vært snakk om å sette ut gårdene på anbud eller at de som forpakter i dag ikke skulle få fortsette så lenge de måtte ønske det. Vi har nå fått et bredt flertall for at kommunen kan tildele nye kontrakter til etterkommere som har deltatt i gårdsdriften, også uten utlysning. Det er en god løsning, skriver hun.

Ny byrådsplattform i Oslo Miljøbyråd Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne, her under under pressekonferansen om byrådsforhandlingene i Oslo i 2020. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

[ Gerd er 72 år og vil at dattera skal overta gården. Men Oslo kommune nekter. ]

Kan også bli salg

Men det betyr ikke at saken er ferdig. En annen konfliktlinje er nemlig spørsmålet om bøndene bare skal få kjøpe gårdene av kommunen. Det har MDG også bestemt seg for at de nå er for, mens Ap og SV (og Rødt, for så vidt) har uttrykt skepsis. Derfor bryter MDG med de andre byrådspartiene og foreslår å utrede salg.

Uansett er et salg en prosess som fort kan ta et år eller to å utrede. Så hvis bystyret i kveld vedtar å utrede salg vil den saken komme tilbake til bystyret, og den endelige avgjørelsen der vil komme om en god stund.

– I bystyrebehandlingen kom det opp spørsmål om salg av gårdene og om det kunne ivareta hensynet til drikkevannet på en forsvarlig måte. Det er en problemstilling som kommunen ikke har vurdert i denne omgangen. Derfor ba byrådet bystyret om å sende saken tilbake slik at det kunne utredes. Hvis bystyreflertallet ønsker det, vil jeg sette i gang en utredning av salg, skriver Lan Marie Berg i eposten.

Det blir en fin dag

I mellomtida kan bøndene i Maridalen se fram mot våronn med seierssikre smil om munnen.

– Skal dere feire, nå da?

– Tja, det blir vel å jobbe til tolv i dag. Men det blir en fin dag, sier Anne Myrvoll.

Dagsavisen kommer tilbake med mer om saken utover dagen.

[ Hør Dagsavisens podkast om Oslo-fotball, «Trikkeligaen». Denne uka: Historien om Eli Landsem ]