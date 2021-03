Spillende trener på Grorud: – En rapport fra onsdagens bystyremøte

– Prinsipielt er jeg selvfølgelig enig i at Oslo kommune ikke skal kreve inn dette, sier han krystallklart.

Det hender nemlig at byrådsleder Raymond Johansen tar rollen som spillende trener på alvor, og bytter inn seg sjøl i bystyrets spørretime.

For å bruke et eksempel han sjøl kjenner godt: Da Vålerenga spilte nedrykkskamp mot Sandefjord i Vallhall, og måtte vinne kampen for ikke å forsvinne ned i førstedivisjon, da satt ikke Kjetil Rekdal på benken. Han måtte spille. Og han storspilte. Og Vålerenga redda plassen.

Sånn er det gjerne i bystyret også. Helt vanlige spørretimespørsmål overlater han til sine disipler, byrådene fra Ap, MDG og SV. Men når det for eksempel er veldig alvorlige angrep fra motparten, som for enhver pris må stoppes ... Eller når man snakker om helt overordna spørsmål, som bare selveste byrådslederen kan svare på. Da må Raymond bytte inn seg sjøl.

– Jeg kan generelt svare på den, sier han bestemt til ordføreren.

Og hva er da dagens mest avgjørende sak, den som er så viktig at byrådslederen selv må gripe inn i? Er det den om familien Jama på Tøyen? Er det saken om forslaget om å fjerne kurdisk protestkunst fra kommunale vegger? Eller den om omveltninga av Haraldrud-området? Neida. Det handler om Kafe Steinbra på Grorud.

Venstres Hallstein Bjercke tok nemlig ordet i bystyrets spørretime onsdag for å spørre om hvordan kommunen opptrer som huseier. Han begynte sånn:

– Koronapandemien har vært tøff for byens næringsliv. Mange klarer ikke betjene utgiftene, fordi inntektene er falt bort. I fjor høst sa byråd Einar Wilhelmsen: Vi oppfordrer gårdeiere til å delta i den nasjonale dugnaden ved å gi leietagere en håndsrekning.

Og så spurte han byråden om hvordan kommunen sjøl gjorde det.

MDG-eren Einar Wilhelmsen, som er finansbyråd i hovedstaden, svarte litt nølende og forsiktig på Venstre-spørsmålet:

– Generelt ga vi i inngangen av pandemien beskjed om at når det gjelder innkreving av ulike kommunale avgifter, så har vi vært tydelig på at dersom man har problemer med å betale må man ta kontakt med innkrevingsetaten. Kommunen skal være fleksibel og hjelpe leietagere å finne løsninger.

Men som vi alle har lært oss: Et spørsmål i spørretimen skal helst bare være en slags finte. Et oppspill til et spissere oppfølgingsspørsmål. Og hvis byråden som svarer i første omgang har vært klar nok, så sitter returen rett i nettet etterpå. Så Bjercke fortsatte, men nå konkret:

– I dag har jeg snakket med Birgitte Rommen, som i 6,5 år har drevet Kafe Steinbra på Grorud. Det er en viktig møteplass på Grorud, men i likhet med andre serveringssteder har de slitt med å betale husleien sin under koronapandemien. De fikk ikke betalingsutsettelse. Nå må de slå seg selv konkurs. Hva synes byråden om at han oppfordrer private til å gi utsettelse, men at han selv ikke gjør det?

Og det er omtrent her spillende trener Raymond Johansen tar av seg overtrekksdressen og gir beskjed til fjerdedommer (og ordfører) Marianne Borgen om at han vil innpå.

– Jeg kjenner godt til det huset. Som oldebarn av en steinarbeider har jeg vært der mye, sier Raymond.

– Prinsipielt sett er jeg selvfølgelig enig i at Oslo kommune ikke skal kreve inn dette. Og jeg lover å følge opp den saken.

Og omtrent der virka han nesten som et overtent talent med litt for stor drakt, som etter å ha dratt to kjappe taklinger var i ferd med å innse at han kanskje hadde tråkka til litt i hardeste laget, ved praktisk talt å innvilge Kafe Steinbra husleiefritak på flekken, direkte fra bystyrets digitale talerstol.

(Ikke at det er noe i veien med det, altså. Spørsmålet er vel bare om han også vil gi det til de tusen neste som søker. Ja, for eksempel leietakerne i byens kommunale boliger.)

– På generelt grunnlag ønsker jo vi å avstå fra å kreve inn, og lette på de tiltakene innenfor de rammene vi har. Så får vi ikke saksbehandle det her, jeg kjenner ikke denne saken. Men på et generelt grunnlag høres det urimelig ut, glatta han det ut.

Og pusta sikkert rolig igjen ganske fort.

Så får vi se hvordan det går med alle husleiene etterpå. Ja, og hvem som vant kampen.

Ellers skjedde følgende små og store ting som er verdt å nevne fra dagens bystyremøte:

* I Jama-saken på Tøyen vedtok politikerne fra alle partier å be byrådet se nøye over alle mulige slags regler en gang til, og dessuten se over vedtakene en gang til, og kanskje til og med se over en gang til om det er mulig å se på ting en gang til. Men forslaget om bare å la familien få bli i den kommunale boligen, det ble nedstemt.

* I saken om oppussing av uteområdene på Hartvig Nissen videregående skole måtte stort sett alle bystyrerepresentantene fortelle blødmer om sitt forhold til TV-serien Skam, og det var flaut. Men reguleringssaken ble vedtatt.

* I saken om det feministiske kunstverket som siterer Abdullah Öcalan ble innbyggerforslaget om å fjerne det, som blant annet har vært fronta av den tyrkiske ambassaden, nedstemt. Og til og med fordømt. Av stort sett alle partier i bystyret. Det eneste tilløpet til debatt var da høyresida og venstresida beskyldte hverandre for egentlig ikke å være helt på ekte for ytringsfrihet.

* I saken om Haraldrud-området, i bydel Bjerke, vedtok bystyret en omfattende veiledende plan for offentlig rom (eller VPOR, blant venner), som skal sørge for masse nye boliger og parker og alt mulig i området langs Østre aker vei. Mannen med det Venstre-velklingende navnet Haakon Riekles, uttalte i debatten at «Jeg tror ikke jeg er den eneste som først og fremst forbinder stedsnavnet Haraldrud med et sted man kan levere avfall når man har pusset opp eller ryddet i hagen». Stemmen hans var riktignok litt vanskelig å høre, fordi klangen i kjellerstua hans låt som en katedral. Venstre gonna Venstre, som dem sier.

