Bystyret gjør ikke som byrådet sier: Vil la Maridal-bøndenes arvinger få overta

I neste uke skal bystyret i Oslo bestemme seg for framtida til Gerd (72) og de andre bøndene i Maridalen. Og nå tyder alt på at bøndene får det som de vil.

Det er nå over en måned siden Dagsavisen skreiv den første saka om bøndene på kommunale gårder i Maridalen. Gerd Myrvoll (72) driver en gård som eies av Oslo kommune. Tidligere har det vært vanlig at barna til bøndene i dalen fikk overta kontraktene og drive videre når de gamle ikke kunne drive mer. Men byrådet ville lage nye kontrakter, hvor gårdene skulle ut på anbud når bøndene ikke kunne drive lenger.

Siden den gang har det rent en del vann, både i Maridalsvannet og i Oslo bystyre. Først ville byrådet, med MDG i spissen, trekke saken tilbake og behandle den på nytt. I helga vedtok Oslo Arbeiderparti at de også ville at bøndenes barn skulle ha fortrinnsrett på å overta gårdene. Nå har seks partier i bystyret samlet seg om et felles forslag, som er helt klar på akkurat dette avgjørende punktet:

«Dersom forpakters barn ønsker å tre inn i forpaktningsavtalen, skal bortforpakter tilby dette», står det i forslaget. Det signeres av Rødt, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger.

Seks partier er enige

– Jeg har vært i dialog med forpakterne, og mange blir rett og slett syke av den usikkerheten byrådet har skapt. Nå er det nok. Nå veit vi hva som skal til, sier Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo, til Dagsavisen.

– Jeg vil ikke ha noe av den anbudspolitikken til byrådet og skjønner ikke at et rødgrønt byråd skaper sånn usikkerhet for familier som har drevet disse gårdene i flere generasjoner, legger han til.

Han får bifall fra partiene på høyresida.

– Det jeg er aller aller mest opptatt av er at vi ikke utsetter denne saken enda ett år. Den uforutsigbarheten er veldig drøy. At man i det hele tatt tenker på det, det går ikke an altså, sier Anne Haabeth Rygg, som er gruppeleder i Høyre.

Anne Haabeth Rygg er gruppeleder i Oslo Høyre og er nestleder i Finansutvalget. (Oslo Høyre)

– Jeg håper at Arbeiderpartiet følger det årsmøtet deres bestemte, så vi kan bli ferdig med denne saken her nå, sier Tommy Skjervold, som sitter i Finansutvalget for Fremskrittspartiet.

Skal kommunen selge?

Men noe salg av gårdene, det blir det ikke med dette forslaget, selv om mange av partiene ønsker det.

– Vi ønsker ikke salg. Forutsetningen som ligger til grunn for avtalen er at drikkevannet skal sikres. Det var årsaken da gårdene ble kjøpt av kommunen. Vi vil være på den sikre sida. Vi mener det blir lettere å sette krav da. Derfor ønsker vi ikke et salg nå, sier Mobasheri i Rødt.

Forrige tirsdag deltok blant annet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i en traktorkolonne til støtte for Maridals-bønda. (Tori Bakke)

Frp, derimot, ivrer for at kommunen skal selge gårdene.

– Ja, vi vil at kommunen skal selge gårdene. Og det ligger inne et forslag som vi fremmer sammen med Høyre og de fleste andre. Men det viktigste er at vi har fått et flertall som er enige om at forpakterne skal få bli der, så vi er ferdig med dette surret, sier Skjervold i Fremskrittspartiet.

Venstre vil ha med Ap, SV eller MDG

Det eneste partiet i opposisjon som nå ikke har meldt seg på dette forslaget er Venstre. Hallstein Bjercke, som er gruppeleder i Oslo Venstre, håper fortsatt på et bredere flertall, hvor minst ett av byrådspartiene er med.

– Når opposisjonen presser gjennom en kontraktsformulering i bystyret er det sjelden en god ide, sier Bjercke.

– Men dere vil ha en løsning som innebærer at barna til forpakterne får overta?

– Så definitivt, ja. Akkurat hvordan det skal formuleres er for tidlig å si. Men det er kjerna i saken. Og vi mener byrådssaken i for liten grad ivaretok det hensynet, sier Bjercke.

Ap-årsmøtet gikk mot byrådets vedtak

Så det er åpenbart et bystyreflertall for å la barna overta gårdene. Spørsmålet er bare akkurat hvordan forslaget blir formulert. I helga ble også flertallet enda klarere, da Arbeiderpartiets årsmøte vedtok støtte til bøndene, til tross for at Arbeiderpartiet er en del av byrådet som har gått mot en sånn ordning tidligere.

Nå bekrefter Oslo Ap-leder Frode Jacobsen at det vedtaket blir utgangspunktet for Aps videre arbeid med denne saken.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti. (Mimsy Moller)

– Jeg tror det vil være mulig å finne løsninger i bystyret som kan favne ganske bredt. Vi er enige med SV og MDG om å jobbe for å finne flertall med andre partier i bystyret, sier han til Dagsavisen.

Men han vil ennå ikke forplikte seg til å støtte akkurat det forslaget som nå har kommet fra opposisjonen.

– Vi vil se hvilke muligheter som er der for å finne løsninger som vi også synes er gode. Så ser jeg at også andre partier snakker sammen. Det er jo sånn det må være. Hvis vårt opprinnelige forslag ikke får flertall må vi se på hvordan vi kan være med på å sikre flertall for noe vi kan stå inne for, sier han.

Jacobsen vil ikke uttale seg om dette har vært et stridstema blant byrådspartiene.

– Jeg har ikke noe ønske om å kommentere hvordan vi jobber internt, men saka har vært diskutert lenge mellom byrådspartiene også, sier han.

---

Konflikten om gårdene i Maridalen

* Oslo kommune eier ni gårder i Maridalen, som har vært forpaktet bort til forskjellige bondefamilier.

* Tidligere har det vært tradisjon for at barna på gårdene har kunnet overta når eldste generasjon ikke har kunnet drive videre, men siden 2014 har dette vært tema for forhandlinger mellom kommunen og bøndene.

* De nåværende kontraktene går ut i april.