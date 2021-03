I påskeuka 31. mars–5. april stenges T-banetrafikken mellom Majorstuen og Grønland, og mellom Carl Berners plass og Sinsen. Årsaken er at sentrumstunnelen skal oppgraderes. Fra tirsdag 6. april vil T-banen kjøre som normalt igjen.

Slik kan du reise kollektivt i påska:

Sporveien setter opp trikk 15 som «Trikk-for-T-bane». Den kjører fra Majorstuen via Frogner til Jernbanetorget og Trondheimsveien. Den går så videre via Carl Bernes plass og Sinsen til Disen.

5 Vestli kjører fortsatt til Carl Berner. T-banen kjører fra Grønland via Tøyen, Carl Berner, Hasle og videre på linje 5.

Skal du til Sinsen, kan du også reise fra Majorstua via Blindern og Storo med linje 4 i retning Vestli.

Bussene går som normalt.

Stoppestedet på Nakkholmen blir flytta til Nakkholmen nord (varebrygga) fra 22. mars og i ca. tre måneder framover. I samme periode stopper båten kun på Lindøya vest, og ikke Lindøya øst, mens denne brygga oppgraderes.

Avgangstidene på noen av T-banens ruter vil bli endret i påsken.

– Vil dere sette inn flere busser dersom det blir trangt på 15-trikken eller de andre bussene fordi deler av T-banen er stengt?

– Vi har en del beredskapsbusser som vi kan benytte ved behov, og på kort varsel, men vi håper ikke at det blir nødvendig. Vi er midt i en pandemi, og regner med at folk lar være å reise eller reiser i andre retninger, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen.

– Så dere er ikke bekymret?

– Nei. Folk har vært veldig flinke til å følge anbefalingene, så da regner vi med at de også fortsetter med det gjennom påska.

Anbefaler byvandring, øyene og marka

Oslo-folk er anbefalt å bli hjemme i påska, selv om det ikke er forbudt å reise på hytta med egen husstand, som i fjor. Helsebyråd Robert Steen (Ap) anbefaler byvandring, en tur til øyene eller i marka i et intervju med Nordre Aker Budstikke.

– Det er veldig mange fantastiske ting man kan gjøre i Oslo i påsken, som jeg vil anbefale i hvert fall, sier han til avisa.

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter anbefaler ikke Oslo-folk å reise kollektivt med mindre de må. Den anbefalingen gjelder også for båtene ut til øyene.

– Et av hovedargumentene for å ikke reise kollektivt er jo at man ikke skal ta opp plass for dem som er avhengig av kollektivtransport til jobb. Det er vel ikke noen i samfunnskritiske yrker som jobber på øyene?

– Sannsynligvis ikke, men anbefalingen fra helsemyndighetene er at man ikke skal reise med mindre man må og alle må gjøre selvstendige vurderinger av behovet for å reise kollektivt, sier han.

Satte inn vektere

Sist påske var det hytteforbud, og Ruter regnet med at mange ville ta turen ut til øyene i Indre Oslofjord. Båtene gikk hver halvtime, men hadde en begrensing på maksimalt 30 passasjerer. Det ble også satt inn vektere på Rådhusbrygga og på andre sentrale holdeplasser der det var forventet mange reisende.

– Blir det et lignende opplegg i år?

– Sannsynligvis. I tilfeller med mange reisende kan vi sette inn vektere på brygga til øybåtene eller andre sentrale holdeplasser. Vekterne skal bistå publikum og informere hvis en avgang er full og man må vente på neste, sier Dahl Johansen i Ruter.

– Det er nok mange som vil reise til marka, men ikke alle bor i nærheten. Hva er anbefalingen da?

– Da er oppfordringa både fra Ruter og helsemyndighetene, å ikke reise kollektivt, men heller legge turen til nærområdet. De som har behov for å reise på jobb fordi de er i samfunnskritiske yrker, skal kunne reise til jobb på en trygg måte.

Slik kjører T-banene i påska: