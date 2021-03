T-banen stenges gjennom Oslo sentrum i påsken: – Smittevernet er godt ivaretatt

I perioden onsdag 31. mars til mandag 5. april blir T-banen stengt gjennom Oslo sentrum mens Sporveien utfører nødvendig vedlikeholdsarbeid i T-banetunnelen, opplyser Sporveien.

Helt konkret betyr arbeidet at T-banetrafikken vil være stengt mellom Majorstuen og Grønland, samt mellom Carl Berners plass og Sinsen.

– Smittevernet er godt ivaretatt

Ruter henviser reisende til ulike trikker og busser på disse strekningene gjennom påsken.

Pressevakt Jan Rustad i Sporveien sier til NTB at stengingen av T-banetrafikken i sentrum ikke vil øke smitterisikoen på deres avganger.

– Smittevernet skal være godt ivaretatt. Det er ikke uten grunn at vi legger disse jobbene til påsken, da vi da forventer mindre trafikk enn vanlig. Nettopp fordi det er mer som er nedstengt, så vil det være mindre trafikk også i sentrum, sier han til NTB.

Han opplyser videre at det kan bli satt opp ekstra avganger hvis det skulle bli behov for det under vedlikeholdsarbeidet.

– Er dere fornøyde med det smittevernet dere har hatt det siste året?

– Vi har gjort det vi kan. Vi har jo forståelse for at folk synes at det er fullt på trikken og bussen i perioder, men det er vanskelig å unngå. Men på den gjennomsnittlige buss-, trikk- og T-baneavgangen, så merker vi at folk er ekstremt veloppdragne, forteller han.

Ønsker å sikre en mer stabil T-banedrift

Flere reisende og hyppigere avganger er årsaken til at infrastrukturen i tunnelen skal oppgraderes.

–­ Med arbeidet forlenger vi levetiden på dagens infrastruktur, sikrer en mer stabil T-banedrift og legger til rette for økt kapasitet i årene som kommer, sier prosjektleder Hilde Ulvik i Sporveien.

I 2019 fraktet T-banen 120 millioner reisende. Det utgjør om lag 400.000 daglige reiser fordelt på fem linjer som alle passerer gjennom den samme tunnelen. Sporveien startet derfor opp et større oppgraderingsprosjekt i 2017 som etter planen skal ferdigstilles i mai 2021.

T-banen kjører som normalt igjen fra tirsdag 6. april.