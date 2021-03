Ingen regulering på elsparkesykler i Oslo i sommer

– Vi kommer ikke til å få regulert elsparkesyklene slik vi ønsker i sommer, sier byråd Lan Marie Berg for miljø og samferdsel i Oslo (MDG) til NRK.

Oslo kommune varslet i høst at de ønsket å regulere dette gjennom anbud og dermed få bedre kontroll over elsparkesyklene i byen.

Men prosessen går sakte, og det er usikkerhet over reglementet knyttet til disse problemene. Samferdselsdepartementet uttalte i forrige måned at de ønsker å unngå en lignende vår som i fjor, hvor elsparkesyklene nærmest fløt over i hovedstadens gater.

De har vært i dialog med andre departementer om kommunenes handlingsrom til å regulere bruken av elsparkesykler.

Elsparkesykkelselskapet Voi mener at prosessen tar for lang tid, og at dette er totalt mangel på politisk lederskap fra både regjeringen og kommunen.

– Regjeringen og byrådet i Oslo må nå ta et felles ansvar, istedenfor å skylde på hverandre hvorfor det ikke kan bli orden i gatene, sier Norges-sjef i Voi, Christina Moe Gjerde, til NTB.

Hun mener byrådet må få på plass en anbudsprosess brennkvikt, og hun påpeker på at markedet er ekstremt konkurransepreget.

– Hvis ikke det kommer på plass en lokal regulering, kommer det til å bli ville vesten og dobbelt så mange elsparkesykler på gatene i Oslo sammenlignet med i fjor, advarer hun.

