236 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 194 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydel Grorud. Der ligger smittetrykket på 913 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger bydelene Stovner og Alna, med henholdsvis 795 og 747 smittede per 100.000.

Smittetallene er lavest i Ullern bydel der tallet er 200. Det siste døgnet er det registrert sju nye smittede i bydelen.

I alt er 22.272 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Det siste døgnet er det registrert 685 koronasmittede i hele Norge. Det er 29 færre enn dagen før og fire færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til torsdag er det registrert 77.169 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 4.246 nye smittetilfeller i Norge. 4 millioner koronatester er til nå utført i Norge.

408.594 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 214.114 personer har fått andre dose.

161 koronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. Det var seks flere enn dagen før.

Til sammen er 632 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.