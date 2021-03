Sykepleiere venter på vaksiner: – Vi har ikke nok

Før helga kom nyheten om utbrudd av koronasmitte ved Ullevål sykehus, som er del av Oslo universitetssykehus (OUS). Fredag ble det uttalt at det var snakk om mutert virus, men pressetjenesten ved OUS avkrefter nå dette overfor Dagsavisen. Det er ennå ikke sikkert hva slags koronavirus som brøt ut på ortopedisk avdeling.

Etter det Dagsavisen forstår er det nå uro blant sykepleiere ved Ullevål sykehus for at de ikke for vaksine raskt nok. I følge Oslo universitetssykehus endrer ikke utbruddet på vaksineplanene når det gjelder sykepleierne.

– Vi endrer i utgangspunktet ikke vaksinasjonsstrategi basert på utbrudd. Vaksinasjon under pågående utbrudd er komplisert siden man da ikke vil kunne skille vaksinebivirkninger fra sykdom. Det vil i tillegg ta lang tid før man får effekt av vaksine, og da vil utbruddet være over, skriver Anders Holtan, anestesilege og medlem av Vaksinerådet.

Ikke nok vaksiner

Ortopedisk-kirurgisk avdeling, der de har fått utbruddet, ligger i etasjen over gastrokirurgisk avdeling som behandler pasienter med tarmkreft, hjertesykdommer og diabetes.

Ifølge vaksineringsplanen som ligger på sykehusets hjemmesider er sykepleierne på denne avdelingen foreløpig ikke vaksinerte. Dette viser de ferskeste tallene fra 9. mars:

Tall fra OUS viser at de så langt har vaksinert 5.600 ansatte med første dose av vaksinen.

Kun 2975 har fått dose nummer to, og kan regnes som fullvaksinerte. Det er omlag 24.000 ansatte i hele OUS.

Trenger friske folk på jobb

Ifølge Norsk Sykepleierforbund er prioriteringene som gjøres nå nettopp styrt av tilgang på vaksiner og antall sykepleiere på jobb. Før helga varslet overlege ved OUS, Øyvind Skaarstad om at det er krevende å skaffe nok intensivsykepleiere, og at bemanningen er sårbar.

– Når vi snakker om kapasitet snakker vi stort sett om bemanning. Vi har nok senger og maskiner, men det er krevende å skaffe nok intensivsykepleiere, og særlig i helgene, sa han.

Med en sårbar bemanning, tar ikke sykehusene sjanser på mer sykefravær enn de må.

Nylig bekreftet Sykehjemsetaten overfor Aftenposten at bivirkninger av vaksine gjør at de venter med å vaksinere en del ansatte, så ikke de skal få for stort frafall av personale framover. Også sykehusene tar disse hensynene, etter anbefaling fra FHI. Det gjør at tempoet på vaksineringen er noe saktere enn det kunne vært.

Vi må hele tiden gjøre vurderinger hvor vaksinen gis sånn at vi ikke får alle på en hel avdeling smittet samtidig. — Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund





– Det er ganske stort omfang av bivirkninger på alle vaksinene, også AstraZeneca som er den vaksinen som gis til helsearbeiderne, og dermed kan ikke alle vaksineres samtidig. Vi må hele tiden gjøre vurderinger hvor vaksinen gis sånn at vi ikke får alle på en hel avdeling vaksinert og med risiko for bivirkninger som feber og lett sykdom samtidig, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet. Tromsø 20200401. Leder i Sykepleierforbundet; Lill Sverresdatter Larsen. Her i sitt hjem i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB (Rune Stoltz Bertinussen/NTB)

– Ifølge Legemiddelverket får 60 prosent bivirkninger av lettere form som kan være en til to dager med feber. Derfor gir FHI en anbefaling som vi er helt enige i nemlig at en ikke vaksinerer alle på en avdeling samtidig, fordi man er nødt til å holde nok folk med livsnødvendig kompetanse på jobb også.

– Er det ikke bekymringsfullt at sykepleiere som behandler ekstra sårbare pasienter ennå ikke har fått vaksine?

– Utfordringen er at helseforetakene må følge den prioriteringsplanen som er utviklet i samarbeid med Folkehelseinstituttet. En konsekvens av det kan være at enkelte grupper reagerer på at de ennå ikke har blitt vaksinert, sier Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet. Hun understreker likevel:

– Problemet er at vi altså ikke har mange nok vaksiner.

Forstår bekymring

Tillitsvalgt på Oslo universitetssykehus Svein Erik Urstrømmen bekrefter også at vaksineringsfremgangen til en hver tid begrenses av tilgangen på vaksiner.

Man vaksinerer så fort man kan med de vaksinene man har. — Svein Erik Urstrømmen

– Selvsagt forstår jeg dersom folk er bekymret, og at det er et ønske om at tilgangen skulle vært større. Men, man vaksinerer så fort man kan med de vaksinene man har tilgjengelig, sier Urstrømmen.

Lill Sverresdatter Larsen mener helseforetakene må vurdere hvordan de prioriterer vaksinene til sine ansatte.

– Det er opp til helseforetakene i samråd med tillitsvalgte å gjøre en vurdering av hvordan de fordeler vaksinene sine ut fra den prioriteringsplanen som Folkehelseinstituttet har lagt, en plan som også vi har vært involverte i, sier Larsen.