Nydalens beboere «drukner» i betong

Før sommeren skrev Dagsavisen om Nydalen-beboernes aksjon for å få bygget en stor park i Sandakerveien 113–119 – en privateid tomt som er det siste, egnede området i nærmiljøet som foreløpig ikke er bebygget.

Aksjonsgruppa sendte et åpent brev til alle de politiske partiene med spørsmål om de var villige til å forplikte seg til å stemme for regulering av hele tomten til park i bystyrets behandling av saken. I går møtte politikerne opp for å svare på spørsmålene ansikt til ansikt i styrtregnet.

– Det hele startet med at Malene 11 år leste opp svaret hun fikk fra Erna Solberg, som skrøt av Malenes engasjement og fortsatte med å forklare at dette er kommunens ansvar. Deretter gikk det slag i slag med alle partier, sier Are Qvale fra aksjonsgruppa.

Les også: La Nydalen få sin park

Alle positive

Den aktuelle tomten er et industriområde regulert for 50.000 kvadratmeter med kontorbygg.

Men, ifølge talspersoner fra aksjonsgruppa ønsker tomteeier å få den regulert til boligeiendom for å få ytterligere noen tusen leiligheter her, fordi det vil gi større avkastning.

– Alle politikerne som kom på møtet vårt var for park og grøntområder, men ikke alle svarte like tydelig ja på å forplikte seg til å stemme for park i bystyret. De som nå er i posisjon var tydelige for at det må mere grøntområder til her, mens Høyre var for park, men forsvarte stort sett utbygger sine planer for det de kaller park, sier Are Qvale.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ny plan

Da Dagsavisen henvendte seg til MDGs byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, om saken, svarte hun at MDG har bedt Plan- og bygningsetaten lage en egen plan for nye grøntområder i Nydalen.

– Det er altfor lite grøntområder, møteplasser og lekeplasser i Nydalen i dag. Dette er et resultat av mange tiår med en byutviklingspolitikk uten helhetlig planlegging og medvirkning. I Nydalen, som mange andre steder, har grøntområder blitt nedprioritert i omdannelsen fra industriområde til en tett by med boligblokker og kontorbygg. Vi er i gang med å rette opp i det, blant annet har jeg bedt etaten lage en egen plan for nye grøntområder og møteplasser i Nydalen.

Les også: Nydalen er en stor betongjungel

Flere grønne lunger

I tillegg til en større park sier Marcussen at det også trengs flere mindre grønne lunger i Nydalen, slik at folk har tilgang til grøntområder i nærmiljøet sitt.

– Både Sandakerveien 113–119 og Trykkeritomten ved siden av bør få gode, store grøntområder, og dette bør reguleres inn når disse eiendommene skal reguleres. Vi mener at minst 20.000 kvadratmeter må settes av til sammenhengende offentlige grøntområder på de to tomtene, og det kommer til å bli en viktig sak for oss, sier Marcussen.