Kongeparet på historisk Bjørnøya-besøk: – Viktig at det bor folk her

Først trosset dronningen tåken, som lå like tykt som i Holmenkollen på en søndag. Etter planen skulle kongeparet ankomme den norske øya med helikopter, men til det var ikke sikten god nok.

– Det var veldig hyggelig at du i hvert fall kunne komme, sa stasjonssjef Nils Rune Hansson til dronning Sonja da hun gikk i land – med en småbåt fra Kystvakten som hadde hentet henne på kongeskipet.

– Ja, jeg er veldig heldig, svarte hun.

Da dronningen kom i land, var det fortsatt usikkert om kongen kom seg til øya, men etter litt kom også han sjøveien.

– Det var litt tåkete, fortalte kongen om forholdene.

På kaien ventet traktoren «Tuk-Tuk» med en hjemmesnekret tilhenger hvor kongetribune fikk en ny betydning. Kongen ble fraktet på et rasteplass-bord på tilhengeren. Dermed slapp han den strabasiøse ferden fra kysten og opp til værstasjonen på øya på gjørmete vei.

Stasjonssjef Nils Rune Hansson omtalte det som en «MacGyver-løsning» til latter fra kongen, da han og dronningen ble gjenforent.

– Jeg synes det var en god løsning, jeg, det lyktes jo, svarte dronningen.

Ankom Bjørnøya i båt

Den 178 kvadratkilometer store øya ligger i Barentshavet, omtrent midt mellom Spitsbergen og fastlandet, og er del av Svalbard.

– Dette er en del av Norge, derfor er vi her, sa kongen da han møtte pressen på Bjørnøya.

Ni nordmenn bor og jobber på den meteorologiske stasjonen, som daglig leverer målinger til Meteorologisk institutt. Kongen og dronningen fikk møte de fastboende, og delte sin begeistring for at de har valgt å bo der.

– For det første er det viktig at det bor folk her, da har vi kontroll på området. Men også det at det er en meteorologisk stasjon her, sa kongen til NTB.

– Vi skal ha redning av eventuelle båter i Barentshavet, det er et svært hav som vi må dekke. Og her er det folk som har værobservasjon og meteorologisk stasjon, la han til.

Historisk

Det er første gang noen fra dagens kongefamilie besøker Bjørnøya, selv om flere av dem har vært i området med båt. Ruskeværet til tross, kongen virket å sette pris på opplevelsen.

– Absolutt. Veldig, veldig fint. Veldig morsomt å se anlegget og se de som er her disse seks månedene.

Turen til Bjørnøya startet i Kvænangen i Troms torsdag.

Lørdag ettermiddag fortsetter kongeparet ferden til Longyearbyen, hvor de ankommer mandag. De skal blant annet besøke gruven, som snart stenges ned, museet og satellittstasjonen SvalSat.

Sist gang kongeparet tok kongeskipet over til Svalbard på offisielt besøk, var i 1995.

Suverenitetshevdelse

Det er symboltungt i seg selv at kongeparet nå besøker Bjørnøya og Svalbard.

Selv uten ord sender kongen et budskap om norsk suverenitet, ifølge forsker og direktør for Fridtjof Nansens Institutt, Iver B. Neumann.

– Det er noe av det viktigste en stat driver med: Å markere at de er i stand til å ta vare på statens territorium, at de er til stede og ikke overlater territorium ubevoktet, sa Neumann til NTB fredag.

Han brukte begrepet suverenitetshåndhevelse.

– Den aller mest symboltunge måten å drive suverenitetshåndhevelse på, det er jo å sende suverenen: Her er jeg. Dette er mitt territorium.

Traktoren «Tuk-Tuk» fraktet kongen trygt til værstasjonen på øya. Cornelius Poppe / NTB / POOL

Kongen satt komfortabelt på hengeren. Cornelius Poppe / NTB / POOL

Kong Harald er på plass på Bjørnøya. Cornelius Poppe / NTB / POOL

Besøket er kongefamiliens første på øya. Cornelius Poppe / NTB / POOL

Dronningen utgjorde fortroppen som ankom Bjørnøya først. Cornelius Poppe / NTB / POOL

Det var en «Sjøbjørn» som fraktet dronningen i land. Cornelius Poppe / NTB / POOL

Tåken lå tjukt på Bjørnøya da kongefamilien skulle besøke øya. Cornelius Poppe / NTB

Kong Harald og dronning Sonja besøkte torsdag Burfjord i Kvænangen på sin årlige fylkestur. Lørdag skapte været på Bjørnøya problemer. Cornelius Poppe / NTB