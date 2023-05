Sier nei til leverpostei

---

HVEM: Einar Wilhelmsen (49)

HVA: Finansbyråd i Oslo

HVORFOR: Fjerner servering av kjøtt i Oslos barnehager, aktivitetsskoler og fritidsklubber.

---

Yo! Skal du nekte barna våre kjøtt?

– Nei, da. Men den maten som kommunen skal servere, den skal være uten kjøtt. Hva de har på matpakka, det skal ikke jeg legge meg opp i. Vi skal halvere kjøttkonsumet i Oslo, og dette er ett av 46 tiltak vi skal gjennomføre i en tiltaksplan.

Når ble du byråd for finans og barnehagemat, egentlig?

– Det har jeg faktisk vært siden 2019. Maten vi spiser, den ligger til anskaffelsesregelverket. Det handler om innkjøp. Skal vi servere mindre kjøtt må du servere noe annet som er bra. En del av det ansvaret ligger hos meg.

Helt konkret, hva er det dere har bestemt?

– At det ikke skal serveres kjøtt, med mindre ved spesielle anledninger og i ekstraordinære tilfeller.

Når da?

– Nei, hvis barnehagen skal feire samenes nasjonaldag og mener man da skal servere bidos, så er det åpning for det et par ganger i året. Det er jo mange forskjellige mattradisjoner, men det må jo ikke være kjøtt for å være julemat, heller. Her tror jeg man klarer å bruke sunn fornuft. Formålet også å lære barna å sette pris på vegetarmat. Da er det lurt at de får i seg fisk og vegetarmat.

Men ikke leverpostei?

– Nei, med mindre de har det med seg på matpakka. Det er klart at det er jo begrensa med midler til den maten som serveres. Det er jo enkle retter vi snakker om her. Oslo er en mangfoldig by. Det anbefales faktisk av Helsedirektoratet å servere vegetarmat. Da er det mye større sjanse for at alle ungene kan spise den samme maten.

Denne helga er det MDG-landsmøte. Hva skal du gjøre for å tale Oslos sak der?

– Jeg skal først og fremst jobbe med hvordan vi skal vinne valget. Så skal vi ha en liten EU-debatt på fredagen.

Ja, er det fortsatt rom for EU-motstandere i MDG?

– Vi se hva det blir til. Det er plass til alle i MDG. Vi skal ha en god debatt, og uansett hvilken side som vinner, så tåler vi det og går videre.

MDG har gått fra å være hippier, husokkupanter og anarkister til å være liberale EU-tilhengere. Det er en rar reise?

– Jeg har ikke vært medlem siden lenger enn 2013. Men det er åpenbart at solidaritetstanken, fellesskapet, at vi best løser miljøutfordringene i fellesskap, den er sterk i MDG. Vi tror ikke vi løser det med alenegang.

Nå, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg må si Hitchhiker’s guide to the galaxy. Det er vel et standardsvar.

Joa, men den tar vi. Hvilken historie derfra siterer du oftest i festlige lag?

– Den om han som har lovet å gjøre et fjell usynlig. Men han får det ikke til, så i stedet finner han opp et «somebody elses problem»-kraftfelt. Det tenker jeg ofte på, for det finnes jo i virkeligheten. Hvis du kan putte noe i kategorien «andres problemer», så blir det fort usynlig.

Er dere sånn dere jobber i byrådet?

– Vi har nøye fordelte ansvarsområder, utover det har jeg ingen kommentar.

Haha, uansett høres det lurt ut å styre byen etter Hitchhiker’s guide. Men hva gjør deg lykkelig?

– Akkurat nå blomstrer alle de fine trærne i Oslo. Hvert år prøver jeg å få med meg kona mi så vi kan sette oss ned under ett av de fineste. Det er helt magisk.

Hvilket da?

– Nei, det er hemmelig. Men rundt gamle Munch-museet er det mange veldig flotte trær. Oppover i Finmarksgata er det et som pleier å være helt fantastisk. De er heldige, de som bor der.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Jeg må svare en klimapolitikk som når Paris-målene, i Norge. En klimapolitikk som ikke koker planeten, rett og slett.

Haha, lykke til med det. Er det noe du angrer på?

– Jeg tror at jeg har berga meg, eller bare glemt at jeg har driti meg ut.

Jo, men noe dumt må du da ha gjort! Noe du har snudd om?

– Jeg var sivilarbeider. Nå synes jeg at den russiske invasjonen i Ukraina, og den groteske måten de bruker byer som mål for artilleri … det gjør at jeg nå nok er et annet sted enn jeg var den gangen.

Du kommer til å sende ungene i militæret?

– De får bestemme sjøl. Men jeg ville nok tenkt på en annen måte i dag.

Til slutt: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Matminister Sandra Borch. Kanskje vi kunne blitt enig om dette med kjøttfri mat? Målet vårt er jo ikke å slutte å spise kjøtt, men å redusere det til bærekraftig nivå. Og det vi skal spise i stedet skal jo komme fra norske bønder det også.

