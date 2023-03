EU-kamp før MDGs landsmøte: Vil utsette og lage uravstemning

– Skal vi lande et standpunkt til EU-saken må det gjøres på en solid måte. Og det bør gjøres til neste år, mellom valgene.

Det sier distriktspolitisk talsperson Tommy Reinås i MDG til Dagsavisen. Reinås sitter i landsstyret i Miljøpartiet, og har alliert seg med blant andre partiets eneste ordfører, Ørjan Jensen i Vardø, for å forhindre at partiet sier «Ja til EU» på det kommende landsmøtet.

Og det til tross for at Reinås er for EU. Men han mener EU-spørsmålet er så viktig at behandlingen må stå i stil.

– EU-saken er jo ikke en fisk i havet, det er selve havet. Det handler om å avgi suverenitet og bli med i en union, sier han.

Derfor foreslår han også at spørsmålet ikke skal avgjøres på et landsmøte, men i en egen uravstemning, hvor alle MDG-medlemmer får gitt sin stemme.

– Hvis man får gjort det er det ingen som i etterkant vil stille spørsmål ved legitimiteten, sier Reinås.

Reinås er også gruppeleder for MDG i fylkestinget i Trøndelag. Han har hele fylkespartiet med seg i kravet.

Kan støte fra seg velgere

– Er det stor uenighet om EU i MDG?

– Ikke blant oss som er aktive i partiet. Vi har en positiv grunnholdning til internasjonalt samarbeid i det hele tatt, og det er naturlig at vi tar stilling til EU-saken, sier Reinås.

Samtidig mener han EU-saken ikke er relevant i kommunevalget til høsten.

– Hastverk er lastverk. Dette er dårlig timing, sier han.

– Frykter du å støte fra deg velgere hvis dere sier «Ja til EU»?

– Dette har jo potensial for det. Men jeg er ikke mørkeredd. Jeg bare mener EU ikke har noen relevans når jeg skal be om tillit til hvordan vi skal styre en kommune i Trøndelag, sier han.

– Hvor viktig er dette for MDG?

– Det er kjempeviktig. Når vi skal be om tillit, så synes jeg dette gjør at vi mister litt fokus. Så det er viktig at det blir rett timing, og det er viktig at ingen skal kunne si i etterkant at prosessen ikke har vært grundig nok, sier Tommy Reinås.

Knytter standpunktet til Ukraina-krigen

Uravstemnings-tilhengerne skal få en del å bryne seg på. Både på landsmøtet i mai, og på landsstyremøtet denne helga, som skal lage en innstilling i saken. Blant motstanderne er Thor Haakon Bakke, tidligere byutviklingsbyråd, nå MDG-gruppeleder i bystyret i Bergen.

Bakke mener dette tvert imot er helt riktig tidspunkt å diskutere hva MDG mener om EU.

– Hvis ikke nå, når skulle man ment noe om dette? EU-saken er mer aktuell enn noensinne, sier Thor Haakon Bakke.

Han peker på den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa etter at Russland invaderte Ukraina i fjor. Men også at klimaendringene stadig kryper høyere opp på dagsorden.

– I fjor diskuterte vi krigen i Ukraina på landsmøtet. Da kom EU-spørsmålet opp, men siden vi ikke hadde hatt en grundig debatt i forkant vedtok vi å utsette det til neste korsvei. Siden har vi kjørt en prosess i partiet. Og nå har vi kommet til det punktet, sier han.

Vil ikke ha uravstemning

Selv om Bakke sier han ønsker diskusjonen velkommen, er han ikke for noen uravstemning.

– Et så komplisert spørsmål som EU mener jeg får bedre behandling i et landsmøte, hvor man får brynt argumentene mot hverandre. Vi har ikke valg av partileder på uravstemning heller, sier han.

– Kan dere ikke miste mye velgere, ved å si ja til EU nå?

– Dette er en debatt som har gått i partiet lenge. Jeg mener det er overmodent. Hvis vi ikke tar standpunkt kan jo det også fortelle velgere at vi er et parti som utsetter i stedet for å være tydelig på det vi mener. Hvis du hadde løftet en norsk EU-debatt i 2023 kunne det blitt sving på sakene. Jeg tror det er i veldig stor grad en mye at EU-saken er så splittende.

– Er du sikker?

– Vi er jo et ekstremt reaksjonært politisk kjedelig land. Det er min analyse. Spesielt nasjonalt. Det er et rom, mener jeg, for litt mer politisk skaperkraft og herjing i dag. Og den særnorske berøringsangsten gjør jo at den politiske debatten blir fryktelig tam og fryktelig kjedelig, legger han til.

Landsmøtet i mai skal avgjøre spørsmålet. Men først skal landsstyret i MDG stemme om saken. Etter alt å dømme skjer det lørdag formiddag.

