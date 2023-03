Professor: – Om 20 år kommer vi til å le av fokuset på influensere

---

Hvem: Hans Gerhard Meier (50)

Hva: Førsteamanuensis på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Aktuell: Sprer budskapet; Lek mer!

Hei du, førsteamanuensis, oppfinner, kunstner og designer. Du smetter ikke rett inn i en yrkeskategori. Hva blir det neste?

– Vet ikke, men jeg gleder meg til det!

Alex Rosén er fast bestemt på at han skal reise til Mars, for å redde jorden. Du har laget en romdrakt både til deg og hunden?

– Ja, det er et prosjekt som bare vokser. Jeg liker å lage ting, det gjør at alt rundt månelandingen er en «gullgruve».

Hvilke reaksjoner får du vandrende rundt i romdrakta laget av vaskemaskindeler og radioer – med beskjeden «Houston, we have a problem!», på intercomen?

– Aller mest vidåpne øyne, deretter et smil. Prøver å se seriøs ut selv, men det går sjeldent lenge før jeg smiler bredt selv. Jeg elsker å kle meg ut, det vil si, jeg benytter meg av flere alter ego (høres mer seriøst ut). Det skjer noe når vi kler oss i en uniform, vi blir en annen og det gir oss mulighet til å spille en rolle. Vy-konduktøren spankulerer ikke strengt rundt hjemme når uniformen er av. Så kle deg ut!

Hvorfor må vi våge å leke mer – uten mobil og nettbrett?

– Vi går glipp av så utrolig mye ved ikke å være mer fysiske. Jeg er sikker på at dette henger sammen med mange utfordringer folk sliter med i dag. Om 20 år kommer vi til å le av fokuset på influensere, og bry oss om hva som virkelig betyr noe. Altfor mange tror at sosiale medier er inspirasjon, men det er som regel middelmådig underholdning – og det blir det ingen ting ut av når skjermen går i svart. Mobilen tar dyrebar tid fra noe annet, som oftest den fysiske tilstedeværelsen og muligheten til å gjøre noe som gir energi.

Forstår, men professor Meier går vel selv inn i det digitale universet?

– Jo da. Jeg bruker selv digitale verktøy i alle faser av hverdagen og er super fascinert av AI, men jeg har heldigvis vokst opp i en tid der dette ikke fantes. Jeg vet at livet var like magisk og spennende før iPhonen kom. Leker vi så tør vi mer, vi lærer oss nye ting og ikke minst har vi det morsommere. For mange kommer ikke den innsikten før de sitter på et gamlehjem.

Min generasjon spikka ei brødfjøl på skolen og så på NRK med Øgrim og Ormestad i «Fysikk på roterommet». Kan hende ikke så mye å skryte av, men er det for mye teori og for lite lek i småskolen?

– Ja!

… det svaret kom kjapt.

– Det jeg er aller mest redd for nå er at politikere skal lappe på dette ved å gi de yngste barna mer tid til lek, men dette er noe barn og unge trenger mer av i hele skoleløpet. I tillegg har det blitt altfor mye bruk av iPad i skolen. Noen tror dette er løsningen, men det er bare et verktøy. Finnes ikke kreativt og med ferdige maler. Unger som har iPad, er digitalt svake, de vet ikke hvor ting havner når du laster det ned fra nettet. Får de en usb-stick i hånda blir det som å gi de en gammel tastetelefon. Ipad er fancy, men brødfjøl er bedre!

– Lese, skrive og regne blir hen klart bedre på i skoleløpet, men jeg er 100 prosent sikker på at vi er mindre kreative når vi er ferdig med 13 års skolegang enn da vi startet. Mitt lille håp er at den nye skolereformen som starter nå, med mer fokus på det kreative, blir gjennomført – og at lærerne får tilbake elevene sine. Politikere og skoleledelse får holde seg langt unna. Jeg håper de setter excel-arkene og testene i halsen og skjerper seg!

Hans Gerhard Meier drar ikke på romtur uten familiens Space Dog. (Privat)

Over til våre faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Lett! Bli skitten under neglene! Sånn som i dag, maling og fotoemulsjon. Jobber med å få min soloutstilling «Vennligst Rør!» ferdig til helgen. Kan jeg si det? Alle er velkomne!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Skroller … og så blir jeg uvel og skjemmes. Hver gang.

Et av våre faste spørsmål er om du angrer på noe. Hva kommer Hans Gerhard til å tenke når han sitter i en stol på gamlehjemmet?

– Jeg skal ikke sitte i en stol på et gamlehjem. Hvis jeg havner et slikt sted, skal jeg sitte i en stol jeg har laget selv. Angre på noe skal jeg sørge for at jeg definitivt ikke gjør. Men vent litt … jeg angrer på en ting, at jeg ikke har klart å begrense skjermbruken til barna mine, det synes jeg svir …

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Stoppe tiden! Så ville jeg aldri kommet for sent igjen, men må jo også kunne starte tiden igjen da.

Hvem var din barndomshelt?

– John Travolta. Jeg hadde egen utklippsbok.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Madame Curie, Eva Joly og Scarlett Johansson.

– Jeg liker å lage ting, det gjør at alt rundt månelandingen er en «gullgruve», smiler oppfinner, kunstner og designer Hans Gerhard Meier. (Tom-Egil Jensen / FMV Media)

