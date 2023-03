---

Hvem: Fredrik Mellem (54)

Hva: Styremedlem i Oslo Arbeiderparti og generalsekretær i Europabevegelsen

Hvorfor: Kritiserte regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i en kronikk i VG.

---

Du skriver i VG at Arbeiderpartiet og Senterpartiet befinner seg i en ulykksalig tosomhet. Kan du utdype?

– Det er for mange saker hvor Senterpartiet får boltre seg med sololøp. Kaoset rundt kommunesammenslåinger i Ålesund og Kristiansand, og Senterpartiets mas om å reversere domstolsreformen er to eksempler. Så har du den saken om høyskolen i Nesna. Man har brukt masse penger på å gjenopprette et tilbud som det ikke er etterspørsel etter. Det er en samfunnsnostalgi og en stahet på reservering som Aps velgere ikke finner seg i, og ikke burde finne seg. Nå viser meningsmålingene med all tydelighet at de ikke finner seg i det.

Hvordan vil du beskrive Senterpartiet som politisk parti?

– Det er et parti som først og fremst er i opposisjon til det 21. århundre. Det er en permanent tilstand de er i. Det er en nokså usexy regjeringskollega for Arbeiderpartiet. Det er i alle fall slik store velgerskarer ser det. Vi er ikke mye til politikere hvis vi ikke tar det inn over oss.

[ Ap-veteran mener Støre bør gå av ]

Hva tror du skal til for at SV vil gå inn i regjering nå som det går så dårlig for Ap?

– Det har jeg ingen grunner til å spekulere i. For meg er det viktig å peke på at enten så må vi ha en koalisjon som har flertall, eller så bør Arbeiderpartiet styre alene. Nå har vi alle ulempene med å være i en koalisjon, og ingen av fordelene med det. Hvis vi har en flertallsregjering så får vi i alle fall noen av fordelene knyttet til det å være i en koalisjon.

– Nå kan vi ikke forhandle med andre partier uten å ha med Senterpartiet på slep. Velgerne våre liker ikke det de ser.

Du viser til at mange Ap-velgere ser til Høyre nå. Hvorfor vil SV inn i regjering løse noe da?

– Det løser ikke nødvendigvis problemet på kort sikt. Men da må det lages en ny regjeringsplattform med betydelig mindre Sp-politikk. Det blir enklere for Ap å fremstå som et moderne styringsparti når regjeringa har flertall i Stortinget. Det blir mindre offentlig støy. Det tjener Ap på i møte med velgerne som er til låns hos Høyre.

[ Ernas oppgjør med Giske: – Gikk fra vondt til verre ]

Du skriver at Arbeiderpartiet i regjering med Sp brenner mye av sin politiske kapital. På hvilken måte?

– Det gjør vi fordi vi lar Senterpartiet vinne saker som de aldri burde fått lov til å vinne, og vi betaler for det gjennom tap av politisk troverdighet og tillit.

Hvilke velgere mister Ap, og hvem står igjen?

– De som står igjen, er de 15 prosent mest lojale Arbeiderparti-velgerne. Det er mange grupper som stemmer Arbeiderpartiet som blir debattert i offentligheten. Den store gruppen som får liten plass i norsk offentlig debatt er de 15–20 prosentene som bare vil at det skal være noen voksne hjemme. De beveger seg mellom Arbeiderpartiet og Høyre basert på hvem de synes er flinkest til å holde særinteressepartiene i sjakk.

Bør man debattere dem oftere?

– Det er i alle fall en velgergruppe som fortjener en helt annet respekt enn de opplever å få fra Arbeiderpartiet nå.

[ Oljeeventyret har vist oss hvordan det bør gjøres. Men det var en TV-serie som fikk i gang en helt nødvendig debatt om eierskapet til vindkraften. ]

Og det kan Ap løse ved å enten få SV inn, eller kaste Sp ut?

– Det er to situasjoner som begge er mye bedre enn situasjonen vi har nå. Det er sekundært hvilken av dem man velger. Det er også et spørsmål om hva som er mulig.

Arbeiderparti-ordfører Arne Fossmo i Ringebu mener statsminister Jonas Gahr Støre også bør vurdere sin stilling når meningsmålingene er så dårlige. Hvordan oppfatter du dagens partiledelse?

– Jeg har vært med på å fatte et vedtak på vegne av Oslo Ap som jeg er veldig fornøyd med. Vi ønsker at Jonas skal gå for gjenvalg, men ellers ønsker vi endringer i partiledelsen. Så har vi ikke vedtatt mer enn det, og en av grunnene til det er at vi i Arbeiderpartiet tross alt har mer konstruktive måter å snakke med hverandre på enn å sende hverandre pressemeldinger og formelle vedtak.

Synes du det er for lettvint å skylde på enkeltpersoner når partiet stuper på meningsmålingene?

– Man kan godt skylde på enkeltpersoner. Det er ingen som har ansvaret alene for at vi har havnet der vi er i dag, men det kan likevel være grunner til å skifte ut enkeltpersoner. Det kan jo ikke være et krav at man bare kan skiftes ut dersom man har det totale ansvaret for alle problemer.

[ Nå får også Norge en helt ny klasse i samfunnet ]

Du viser til at mange velgere under strømkrisa har gått til Høyre, som har veldig lik strømpolitikk som Arbeiderpartiet. Tror du strømkrisen har hatt lite å si for nedgangen til Ap?

– Det er mange politiske utfordringer som skaper slitasje. Men når Arbeiderpartiet har tapt tønner og lass med velgere til Høyre, så kan det ikke være på grunn av de sakene som Høyre og Arbeiderpartiet er enige om.

Du skriver at: «Arbeiderpartiets standpunkt var ofte det eneste mulige kompromisset» under regjeringen Stoltenberg II. Tror du dette vil være tilfellet nå også, om SV går inn i regjering?

– Det ser jeg aldeles ikke bort fra. Men jeg ser ikke grunn til å spekulere i hva som skal stå i en eventuelt ny regjeringsplattform. Jeg sier bare at det er åpenbart behov for en ny.

Nå over til de faste spørsmålene! Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Fange i natt og tåke» av Trygve Brattli.

Hva gjør deg lykkelig?

– Solskinn og godt vær.

Hvem var din barndomshelt?

– Bob Latchford. Han var fotballspiller på Everton.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg utsetter alltid husarbeid, sånn at det aldri blir helt ferdig. Det irriterer meg ganske mye og ganske ofte, uten at jeg av den grunn noensinne kommer til å gjøre noe med det.

[ Dette krever arbeidsgiverne i årets lønnsoppgjør ]

[ Lars West Johnsen: Valgkomiteen i Arbeiderpartiet ligner nå aller mest på en havarikommisjon ]