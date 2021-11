Fra vara til topp. Fort

HVEM: Ubah Aden

HVA: Oslo Aps fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget i bystyret.

HVORFOR: I september var hun bare vara til bystyret. Nå er Ubah Aden plutselig Oslo Aps fremste skolepolitiker.

Yo! Rett fra varabenken er du plutselig Oslo Aps skoletopp. Hva skjedde?

– Ja, jeg har jo rykka opp som fast medlem. Og så ønsket jeg å ta mer ansvar. Jeg har jobbet i utdanningsfeltet i veldig mange år og visste at jeg har kompetanse som trengs. Da ble det sånn.

Hva slags kompetanse?

– Jeg har jobbet som minoritetsrådgiver, vært ansatt i IMDI, utplassert i videregående skole. Jeg har sittet i flere ulike utdanningsråd, i flere roller i mange år. Og sittet i foreldreutvalget for grunnskolen i to perioder og vært foreldrenes stemme.

Ai. Du har sikkert utdannelse også.

– Ja, jeg henter min andre mastergrad nå på fredag.

Såpass. Hva er det viktigste som må gjøres med Oslo-skolen?

– Vi må bekjempe økende klasseforskjeller. En av løsningene blir kunnskap og kompetanse. At alle får like muligheter til å leve sånn vi ønsker, og det forutsetter en god offentlig skole som gir god utdannelse til alle. At alle skal få et likeverdig opplæringstilbud.

Og konkret, så betyr det at …?

– Det trengs flere skoler. Flere dyktige lærere. En robust tjeneste rundt elevene. Det er det viktigste i utdanningsfeltet framover.

Jojo, det mener alle. Men hva mener du?

– Haha. Jeg husker et av disse berømte sitatene fra Trygve Bratteli. Det som kjennetegner Ap er at vi forstår tida vi lever i og gir svar folk tror på. Det betyr å finne løsninger. Men nærheten til folket bidrar til at vi kan utvikle enda bedre skolepolitikk.

Det har blitt en ny skolebyråd også. Inga Marte Thorkildsen er bytta ut med Sunniva Holmås Eidsvoll. Forandrer det noe?

– Det blir fint, for da er vi nye begge to. Haha. Jeg har samarbeidet med Inga Marte. Hun er enormt dyktig og jeg hadde gledet meg til det. Men ting skjer i livet. Jeg har hørt mye bra om Sunniva, så jeg gleder meg.

Det er få damer i bystyregruppa til Oslo Ap. Det blir ekstra viktig at du er synlig, da?

– Veldig viktig! Hahaha. Og samtidig har jeg minoritetskvinnehatten. Men jeg er ikke redd for å være synlig. Og ikke redd for å eie min stemme. Når jeg har en sterk organisasjon bak meg og en politikk jeg er stolt av ser jeg ikke noen hindringer.

Er det viktig for deg å fronte den … minoritetskvinnehatten og?

– Nei. Jeg ser meg som en Arbeiderparti-politiker. Det er det som er viktig for meg. Om jeg er fra Somalia eller går i hijab, det har null å si. Når folk spør hvor jeg er fra pleier jeg å si Kragerø. Det er det første stedet jeg kom til i Norge og er i mitt hjerte. Og så er jeg fra Søndre Nordstrand.

Nå noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– En jeg leste i min barndom, en somalisk bok om kjærlighet. Jeg husker ikke tittelen lenger. Men i vår kultur på den tida trodde foreldrene mine at man ble dårlige barn av å lese bøker om kjærlighet. Så vi var fem venninner som leste den i skjul. Den handlet om to venninner, hvor en blir voldtatt og gravid. Hun blir kastet ut av familien, men klarer seg bra, får utdannelse og familien ønsket henne tilbake. Den viste noe om kvinners styrke og utholdenhet. Men jeg husker ikke tittelen, haha.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg ikke har noen aktiviteter, men kan tilbringe hele helgen hjemme i pysjamas. Og huset er ryddig, og jeg ikke trenger å gjøre noe. Da er jeg i paradis.

Hvem var din barndomshelt?

– Min far. Han var en slags høvding i vår familie. Han så meg ikke som et barn, men tok meg med på møter og snakket til meg som en voksen. Etterpå skjønte jeg at han trente meg i en rolle, som jeg ikke visste hva innebar. Da jeg var sju ga han meg et halskjede med en nøkkel og et hjerte. Han sa det var nøkkelen til sitt hjerte. Jeg var veldig glad i han.

Hva gjør du når du skeier ut?

– En gang var jeg på kino i fem timer. Jeg valgte to lange filmer. Det er merkelig, da tar jeg på meg headset og hører musikk og ser film samtidig. Helt alene. Jeg skal ha to seter, det ene bare til godteri. Etter fem timer og en hel haug med kalorier, da er jeg fullstappa. Og litt mer avslappa når jeg kommer ut.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Trygve Slagsvold Vedum. Han digger jeg. Han ler mye. Han får meg til å le, og jeg elsker å le. Hvis vi hadde sitti sammen i en heis ville det blitt et latterkor. Da skulle tida gått med til å le og smile.

