Endelig får beboerne større grøntarealer på Ensjø

Ifølge en mail Dagsavisen mottok fra byrådet er en ny puslespillbrikke på plass ved at de denne uka vedtok ekspropriasjon av tre eiendommer for å få på plass mer grønt i det som kalles Østre parkdrag – området mellom Malerhaugveien og Gladengveien – på Ensjø fortest mulig.

«For å få gjennomført planlagt turvei, park og friområde på Ensjø eksproprierer byrådet nå tre nye brikker i puslespillet. Nå er «Sentral tverrforbindelse» og enda en del av Østre parkdrag et viktig skritt nærmere realisering» skriver de i mailen.

Stor misnøye

Det er blitt bygget mye på Ensjø de siste årene, og misnøyen blant beboerne har vært stor etter at det har drøyd flere år med utbygging av de lovte grøntområdene i nærmiljøet. Uenigheter med grunneiere har skapt store utfordringer for beboerne, og fortsatt gjenstår store deler av både østre og vestre parkdrag før det blir slik beboerne ble lovet da de valgte å kjøpe boliger her.

En varslet ekspropriering

Da Dagsavisen intervjuet byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) tidligere i år forklarte han at ekspropriering av arealer fra tilliggende naboeiendommer ville bli nødvendig for å få opparbeidet grøntområdet i Østre parkdrag.

– Det er en prioritert for oss å få levert på de grønne områdene i Ensjø. Og dessverre har vi ikke kunnet komme til en minnelig ordning mer grunneierne i området men da eksproprierer vi slik at planene blir oppfylt, sier Reinvang, og forklarer at det dreier seg om flere grunneiere og biter av flere tomter som trengs for å realisere Østre parkdrag.

– Regner dere med at eksproprieringen vil gå ukomplisert for seg?

– Vi regner med at vi vil holde tidsplanen, starte våren 2022 og ferdigstille høsten 2023.

