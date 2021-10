Nå er tilogmed bystyret ferdig med pandemien

Denne uka var bystyret tilbake. I bystyresalen. Der det hører hjemme. Etter halvannet år på Teams, og ett eneste møte i eksamens-hall-stil i den gigantiske Rådhushallen i forrige måned, var nå alt tilbake som normalt.

Ja, eller nesten alt, da. Det var faktisk en god del nytt, på oktober-bystyremøtet. I Oslo rådhus har vi nå for eksempel …

* En splitter ny byråd, som heter Sunniva Holmås Eidsvoll og er fra SV. Eidsvoll tok plutselig over for Inga Marte Thorkildsen dagen før bystyremøtet.

Akkurat det overraska ganske mange. Det har ikke vært særlig småsnakk i Oslo-politikken om at Inga Marte var på vei ut. Så kudos til SV for å holde korta tett til brystet. Sunniva er også leder i Oslo SV. Så det som har skjedd er vel enkelt og greit at hun har prikka forgjenger Thorkildsen på skuldra og sagt noe sånt som “neeeei, kanskje det er på tide atte …” og så har Inga Marte tatt hintet og forlatt Rådhuset.

Til gjengjeld er fortsatt Inga Marte Thorkildsen andrevara for SV i bystyret. Så det kan være hun kommer tilbake på bakerste benk. Og det kan jo sikkert bli litt artig.

Men en god start er viktig. På sin første dag som byråd glemte Sunniva hva Manglerud heter.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), splitter ny skolebyråd, prøver å huske hva ting i byen heter. (Oslo Kommune-TV)

* En splitter ny gruppeleder for Arbeiderpartiet, som heter Andreas Halse. Han starta gruppelederkarriera si med å surre om hvilken Arbeiderparti-representant som skulle sitte hvor og hvem som skulle avløse hvem. «Dette må faktisk Arbeiderpartiets gruppeleder ha oversikt over», smalt det fra ordfører Marianne Borgen. Velkommen hit, liksom!

Andreas’ nye lederverv gjør også at vi nå har en gruppeleder som heter Andreas Halse (Ap), og en annen gruppeleder som heter Andreas Hasle (KrF). Dermed kan vi få setninger som at Andreas Hasle herser med Andreas Halse om den nye VPOR-en på Hasle. Det er nesten så man vil hasj-le. Eller bare halse videre. For å holde oversikt må man holde begge øya åpne, og ikke bare halv-se.

Sorry.

* En splitter ny varaordfører, som lyder navnet Abdullah Alsabeehg. Det navnet er lett å uttale, men vanskelig å huske hvordan man skriver. Heldigvis er en av ordførerteamets viktigste oppgaver navneopprop. Så Abdullah får gleden av å ta hevn på veldig mange. Han påpekte allerede i starten av møtet at han hadde prøvd nettopp å ikke hevne seg på alle de som har bomma på navnet hans, men til gjengjeld måtte han lese opp navnet på partiet Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger, og det kan jo være en nokså tung øvelse for flere av oss.

Splitterny varaordfører Abdullah Alsabeehg demonstrerer at det ikke er lett å huske hva FNB står for. For ordens skyld: Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger. (Oslo Kommune-TV)

Men vi har også mer av det gode gamle.

De vonde stolene. De evige forslagene fra høyresida om å gjøre velferdstilbud behovsprøvde. De evige diskusjonene om hva man skal gjøre for utsatte bydeler. Bystyrerepresentanters manglende evne til å huske hvordan man skrur talerstolen opp eller ned. Petter Smart-løsninger på reservevannforsyningsprosjektet. Sånne ting.

Noen nye snodigheter har vi også. For eksempel den alltid ivrige Eivind Trædal fra MDG, som ikke helt husker reglene for hvor man skal gå når. Som dem sier: Ikke finn en som ser på deg sånn som Espen Halse og Einar Wilhelmsen ser på Eivind Trædal.

Eivind Trædal (MDG) demonstrerer manglende respekt for skikk og bruk i bystyresalen. (Oslo kommune-TV)

Bystyrerepresentantene har også fått en slags velkommen tilbake-gave. På det store bordet utenfor bystyresalen lå i kveld nemlig en gigantisk haug med bobleplastkonvolutter. Som den alltid gravende og uredde journalist jeg er, måtte det sjølsagt sjekkes hva som befant seg inne i konvoluttene. Og jaggu var det ikke boka til Jan Bøhler, med et trivelig medfølgende brev fra den glade giver, sjefmegler, superinvestor og høyresidedebattant Jan Petter Sissener.

Her poserer bøkene sammen med den heldige SV-politiker Arvid Ellingsen.

Veldig mange Jan Bøhler-bøker, sammen med Arvid Ellingsen (SV) (Aslak Borgersrud)

Og dermed gjenstår det vel bare å takke av de som har forlatt bystyresalen etter stortingsvalget. Bjørg Sandkjær, gruppelederen i Senterpartiet, har blitt statssekretær. Frode Jacobsen, gruppeleder i Arbeiderpartiet har altså blitt stortingsrepresentant. Og det samme har varaordfører Kamzy Gunaratnam blitt. Ja, og så Inga Marte Thorkildsen da, som rett og slett har slutta.

Snakkes!

