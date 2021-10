Legger ned skoletannlegen: – Skaper usikker situasjon for mange

– Da jeg vokste opp var tannlegen i skolebygningen, og man ble ringt opp i klasserommet for å gå dit.

Det sier Veslemøy Blokhus Langvik til Dagsavisen. Hun er FAU-leder og forelder på Tøyen Skole, og denne uka har hun fått tekstmelding fra kommunen: «Tannklinikken Tøyen Senter stenger».

Akkurat den meldinga virker kanskje mer dramatisk enn det egentlig er. For det skal komme en ny kommunal tannlege i bydelen igjen. Men i hvert fall i det nærmeste halvåret er det stengt.

– Det skaper en usikker situasjon for mange. Jeg synes det er synd, sier Blokhus Langvik.

[ Hvordan skal Oslos «tredje boligsektor» se ut? Nå er alternativene klare for den tomme blokka på Tøyen ]

Måtte flytte

Det er ikke noe drama, får vi vite hos Helseetaten i Oslo, som styrer kommunens mange tannlegekontor. Forklaringa er at kommunen ikke fikk fornya kontrakten på lokalene i Kjølberggata, rett ved Tøyen-senteret.

Her i Kjølberggata, rett over gata for Tøyensenteret, har tannlegen pleid å være. (Skjermbilde fra Norgeskart.no)

– Det tar tid å finne nye, egnede lokaler og sette disse i stand, derfor blir det en periode på noen måneder hvor pasientene får behandling på en av våre andre klinikker, skriver avdelingsdirektør i Tannhelsetjenesten, Per Christian Prøsch, i en e-post til Dagsavisen.

Nå er målet å få på plass et nytt tannlegekontor i løpet av mars 2022, forteller han.

Må dra til Linderud i Groruddalen

Men hva skjer med barna i nærheten nå? Det er over 10.000 barn bosatt i bydelen.

– De fleste pasientene vil bli sendt til Linderud senter tannklinikk. Det er på Linderud vi har best kapasitet til å utvide tilbudet i denne perioden, skriver Prøsch.

Han forteller også at de fleste ansatte også vil bli flyttet til Linderud fram til ny klinikk er på plass i Gamle Oslo igjen. Dermed skal kapasiteten opprettholdes.

Etaten opplyser at de fikk vite at de måtte ut av lokalene i første kvartal i år. Når nye lokaler er på plass skal de også romme Tannlegevakta.

– Kunne dette vært løst smidigere?

– Det har, som sagt, tatt tid å finne egnede lokaler. Lokalene skal blant annet være egnet for vår (publikums)virksomhet, ha rett størrelse og ha god kollektivdekning. Forhandlinger med utleier tar også tid. Når vi selv ønsker å flytte en klinikk starter vi dette arbeidet ca. to år i forveien, denne gangen gjennomfører vi flyttingen på ca. 1 år, skriver Prøsch.

[ Pusset opp portnerboligene på Caltexløkka for 10 millioner kroner ]

Har ikke mulighet til å følge barna

Men at det kunne tatt lengre tid er en mager trøst for foreldrene på Tøyen og omegn.

Veslemøy Blokhus Langvik er FAU-leder på Tøyen Skole. (Privat)

– Hvis foreldre nå må følge barna til en helt annen del av byen, så kan det være vanskelig for en del å få det til. Det er mange her som har jobber hvor de ikke har mulighet til å ta fri for å følge barna, sier FAU-leder Langvik.

– Det er litt merkelig at de ikke klarer å planlegge bedre, sier hun.

Blir ikke lenger reisetid for alle

Helsebyråd Robert Steen har ikke fått besvart Dagsavisens spørsmål i denne saken. Men kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Andersen i byrådsavdelinga for helse, eldre og innbyggertjenester svarer oss på e-post.

– Hele gården skal bygges om. De har allerede startet rivning i deler av gården. Situasjonen er at det foregår mye rivningsarbeider med mye uheldig ly. Hele området er preget av disse forholdene. Helseetaten har ut fra dette funnet ut at driften av klinikken ikke er ideell under slike forhold, skriver han.

Andersen forklarer at de fleste ansatte nå flyttes midlertidig til Linderud, og at hele prosessen er grundig drøftet med de ansatte.

– Hva tenker dere om at foreldre nå må ta fri fra jobben for å frakte ungene til tannlegen?

– Hver enkelt tannklinikk har store opptaksområder, og reisevei til tannklinikken vil derfor variere avhengig av hvor i byen man bor. T-banen fra Tøyen til Linderud, hvor de fleste pasientene vil få tilbud om time, tar 10 minutter og går fire ganger i timen. For pasienter som for eksempel bor på Løren vil endring i reisevei være liten.

[ Dagsavisen dekker Oslo-fotballen både i tekst og podkast. Følg Trikkeligaen her ]

(For ordens skyld: Artikkelforfatter Aslak bor også i bydel Gamle Oslo og har dessuten barn)

Hold deg oppdatert: Motta Dagsavisens daglige nyhetsbrev på e-post!