Når Fantorangen promper, blir den sensurert på Facebook

Navn: Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef

Aktuell med: Har sagt at han kommer til å gå av før åremålet i NRK er over

Jeg leste at du har elsket hver eneste arbeidsdag i NRK, likevel slutter du før åremålet går ut – hvorfor slutter du?

– Timingen er riktig, og det er to hovedgrunner til det: det ene er at vi har lyktes godt med flytteprosjektet, og det å fornye NRK. Men, om to–tre år begynner byggingen og organisasjonen skal forberedes på flytting. Og akkurat da må jeg slutte, enten jeg vil eller ikke. Det ville være dumt for NRK å bytte leder akkurat da. For det andre har jeg energi og erfaringer som jeg ser fram til å kunne å bruke i en ny jobb, og da kan det være fint å se seg om etter det nå, og ikke når jeg må slutte.

Hva er det viktigste du tar med fra erfaringene fra NRK inn i en ny jobb?

– Det viktigste jeg har lært, som jeg tar med meg, er at man må hele tiden lære seg nye ting, fornye seg og hele tiden forstå nye sammenhenger. De endringene vi har gjennomgått med digitaliseringen i de siste åtte–ti årene har gjort at kvaliteten i alle ledd blitt høyere, at vi konkurrerer bedre, og det er grunnen til at vi i år ble kåret til det selskapet i Norge med best omdømme. Det er fantastisk at en fellesarena fortsatt kan være så viktig for folk i dagliglivet. Det hadde vi aldri fått til om vi ikke hadde endret oss så mye som vi har gjort de siste ti årene.

Har vi mistet noe på veien når ingen lenger sitter og ser samme program til samme tid? Før pleide det vi hadde sett på TV pleide jo være samtale i lunsjen …

– Det er riktig at det er færre ting vi ser samtidig. Men, om du ser det på strømming eller lineært er ikke så viktig, for vi har fortsatt en del store fellesopplevelser på tv i Norge. Vi vil kommer til å se skirenn samtidig, «Kvelden før kvelden» sitter to og en halv million nordmenn og ser tv samtidig. Og selv om ikke alle ser Side om side, ser vi det samme innholdet. Så de store fellesopplevelsene er fortsatt viktige, men de blir det også stadig mer krevende å opprettholde. Likevel har jeg tro på at vi har behov for det også i fremtiden.

Hva liker du selv å se på tv?

– Jeg er glad i norsk drama, og jeg er en sports- og nyhetsnerd. Og så syns jeg det har skjedd mye bra på dokumentarfronten både Norge og internasjonalt. Og jeg er fryktelig glad i NRK men er ikke flau over å si at jeg ser en god dramaserie på Netflix. At monopoltida sluttet for 25–30 år siden er bare bra for alle.

Bøkene beskrev livet på Grünerløkka på 30-tallet, og Kirkegårdsgata og Rathkes gate der mora mi bodde fra hun ble født til hun gifta seg. — Thor Gjermund Eriksen

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Dag Solstads trilogi «Svik», «Krig», «Brød og våpen» som jeg leste på ungdomsskolen. Det er knallhard politisk realisme, og jeg aner ikke om det er de beste bøkene han har skrevet. Men de beskrev livet på Grünerløkka på 30-tallet, og Kirkegårdsgata og Rathkes gate der mora mi bodde fra hun ble født til hun gifta seg. Det ga et fantastisk grunnlag for å snakke med henne om livet på indre Oslo øst som fascinerte meg.

Fantorangen - en uanstendig figur (Heiko Junge/NTB)

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er så mye. God mat og god vin. Og så er utskeielsene mine en tur til Manchester i ny og ne for å se fotball.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg kunne tenkt meg å stå veldig lenge i heisen med Mark Zuckerberg. Da skulle vi diskutert om det store makten Facebook har, hvordan den bør brukes. Og om de burde være mer åpne.

Har norske medier gjort seg for avhengige av Facebook?

– Tja, i hvert fall er det en veldig oppvåkning nå, der er jeg nok i likhet med de fleste andre medieledere etter hvert blitt litt skeptisk. Nå har vi en diskusjon, både om personvern og vår egen evne til å nå fram med innhold direkte til vårt eget publikum.

Facebook sensurerer så mye rart, det er et problem?

– Ja, til og med Fantorangen når den promper.





