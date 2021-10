Droppet date til fordel for Liverpool-kamp

Hvem: Rasmus Wold (30).

Hva: Forfatter og komiker.

Hvorfor: Ute med boken «Sportsidiot».

Du er selverklært sportsidiot, og ser alt som er. Hva har gjort deg til sportsidiot?

– Min far. Han satte meg i bæremeis og tok meg med på Gratishaugen i Holmenkollen for å se på hopprenn, skiskyting og langrenn, og ikke minst så vi alle Vålerenga sine kamper på Bislett. Da var det gjort.

Du gråter når Tiril Eckhoff må ut i strafferunde, og du følger hver eneste tennisslag til Casper Ruud. Hvorfor lever du deg slik inn i sport?

– Jeg tror kanskje at jeg litt ubevisst lever ut min indre idrettsutøver gjennom de som faktisk er det. Jeg skulle gjerne ha blitt både tennis- og fotballspiller, men slik gikk det ikke. Da nøyer jeg meg med det nest beste, som er å leve seg 100 prosent inn i karrieren til de som klarte det og være med på deres opp- og nedturer.

Du ser sport på flere kanaler samtidig. Så i grove trekke så legges livet ditt opp etter terminlista?

– Det kan du si. De gangene jeg har et standupshow som krasjer med en Liverpool-kamp, da får managementet mitt høre det. Jeg drar ikke på hytta uten dekning samme dag som det er Champions League-finale for å si det sånn.

Det verste jeg kan tenke meg er vel hvis jeg av en eller annen grunn sitter på et fly under en OL-stafett. Da blir det vanskelig, og jeg blir en ubehagelig flypassasjer. — Rasmus Wold.

Er det bare sport på TV som gjelder for deg?

– Absolutt ikke. Jeg har sittet på tribunen på centercourten i Wimbledon, jeg har sett Liverpool vinne Champions League fra tribunen, og jeg var faktisk også på Lillehammer i 1994, selv om jeg kun var 2,5år. Jeg vil nok anslå at jeg har sett rundt tusen fotballkamper live.

Er det noen idretter du ikke gidder å se på?

– Jeg har sluttet å se på Tour de France, da jeg mener det er for mye doping i sykkelsporten. Jeg sier ikke at absolutt alle syklister er dopa, jeg sier bare at alle narkomane har en sykkel. Det er neppe tilfeldig.

Så du sitter ikke på en fotballtribune, og følger tennis på mobilen? Eller?

– Jeg prøver å leve i nuet og å være til stede på det jeg ser, men det er ikke opp til meg om Casper Ruud spiller en viktig kamp samtidig som jeg er på fotballtur i England. Det kan skje.

Boka «Sportsidioten» av Rasmus Wold. (Gyldendal)

Hva skal til for at du dropper en sportssending på TV?

– Hvis TV-en streiker blir det tungt, men jeg har heldigvis flere skjermer og muligheter. Det verste jeg kan tenke meg er vel hvis jeg av en eller annen grunn sitter på et fly under en OL-stafett. Da blir det vanskelig, og jeg blir en ubehagelig flypassasjer.

Går sportsinteressen din ute over livet på noe som helst måte?

– Absolutt, selv om jeg syns jeg får mer igjen for det enn jeg «taper». Jeg har takket nei til bursdager, jeg fikk ikke vitnemål på VGS fordi jeg hadde for mye fravær grunnet dataspillet Football Manager, og litt sånne ting. Jeg skulle på en date forrige uke som jeg måtte avlyse da jeg så at den krasjet med Norwich-Liverpool i Carabao Cup.

Du er hardcore Liverpool-supporter. Hva skal til for at du ikke ser en kamp?

– Hvis jeg ligger i respirator etter en bilulykke blir det muligens tungt.

Du beskriver i boka en fårikålmiddag hos svigers, som endte med en 90-minutters dotur for å se Liverpool spill fotball. Hvordan slapp du unna den med livet i behold?

– Nei, si dét. Jeg ofret jo på mange måter forholdet litt der. Men Liverpool slo Manchester United 2-0, så jeg kan liksom ikke angre på avgjørelsen heller.

Hva er ditt største idrettsøyeblikk?

– Da Liverpool vant Premier League. 30 års trofétørke var endelig over og jeg gråt som en foss.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– 1984 – Jeg er redd vi er på vei et skummelt sted med overvåking og frihet.

Hva gjør deg lykkelig?

Tre poeng til Liverpool, middag på italiensk restaurant, kos med hunden min og golf med pappa. Drømmelørdag.

Hvem var din barndomshelt?

– Michael Owen og Marit Breivik

Hva misliker du mest ved deg selv?

Jeg tenker at det ikke er min feil, men jeg skulle VELDIG gjerne ha vært litt mindre B-menneske. Jeg slumrer for mye.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg kan enkelt spise tre-fire 10pack-bokser med Dyreparken-is.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Fotball-VM i Qatar. Det mesterskapet står for kvinneundertrykking, korrupsjon, moderne slaveri og homohat under én og samme paraply.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på de tretti tennisracketene jeg knuste mens jeg fortsatt var aktiv tennisspiller. Racketer er dyrt og jeg har restskatt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jürgen Klopp

