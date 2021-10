Fra sex til sykepleie

Navn: Cecilie Kjensli (53)

Aktuell med: Utdanner seg til sykepleier midtveis i livet

Hvorfor vil du bli sykepleier?

– Jeg hadde lyst på et ordentlig yrke. Gjøre noe nytt. Og sykepleier er et smart og meningsfylt yrke der jeg garantert vil få jobb, og det er mye å velge mellom når jeg kommer ut på utsiden. Ikke minst er dette et yrke der jeg kan jobbe langt over pensjonsalder om jeg ønsker.

Før gikk det i nettshopping, journalistikk og seksuell nytelse. Litt av en overgang?

– Ja, jeg er blitt streiting i mitt nye liv. Det er helt vilt, og jeg angrer ikke ett sekund. Men det er krevende og tidvis veldig strevsomt. Siden jeg har jobbet med seksuell helse i mange år føles det riktig å videreføre det. Helse er jo det viktigste vi har.

Er du lei av å jobbe med sex?

– Vei, jeg syns jeg har snakket nok om sex. Man blir blasert når man har gitt så mange tips og svart på de samme spørsmålene om og om igjen, sånn: «Er det nye trender?» «Nei, det er samme gamle inn og ut som gjelder.» Så til slutt skrev jeg en bok full av tips som folk kan slå opp i.

Men du har gjort mye mer enn det, du har vært formidler, blant annet som redaktør i Cupido og drevet nettbutikk også?

– Ja, og for all del, jeg syns at netthandel og alt jeg har lært opp gjennom årene er spennende og gøy. Men nå må jeg videre. Mitt mål i livet er ikke å pushe flere varer på folk, men de kan gjerne komme til meg om de lurer på hva de skal kjøpe så kan jeg anbefale kvalitetsprodukter.

Under pandemien er helsearbeiderne blitt de nye heltene – ble du inspirert av det?

– Det var nok ikke derfor jeg valgte å bytte yrke. Det skjedde i samtale med en venninne da hun hadde tenkt å tipse sin kjæreste om å søke sykepleien. Jeg hadde følt at jeg gikk på tomgang en stund, og tenkte. Hm kanskje jeg skulle gjøre det samme? At det var under pandemien er nok tilfeldig, det er ikke fordi folk står og klapper for sykepleierne. Vi vet at sykepleiere er engler som tar vare på oss.

– Å få på seg uniformen føles ekstra bra, da er det alvor, sier Cecilie Kjensli (Privat)

Hva har vært den største utfordringen?

– Vel, først måtte jeg ta opp matematikk fra første og andre klasse på videregående, og siden jeg ikke har vært god i matte måtte jeg helt tilbake til ungdomsskolenivå og repetere. Selv om jeg bestandig har hatt orden på økonomien og sånn i firmaet har jeg aldri fulgt særlig godt med på skolen. Jeg har bare sklidd gjennom sånn middels god. Men før i tiden kom du jo inn over alt med middels karakterer så lenge du ikke skulle bli lege eller advokat. Nå er det blitt mye tøffere.

Hvordan oppleves det å starte på nytt sånn nesten midtveis i livet?

– Det er kjempegøy. Å gå på skole med så dyktige lærerkrefter og hyggelige medstudenter i alle aldre er fantastisk. Det er som å få oppleve ungdommen en gang til i en skoleflink versjon. For, det var jeg ikke sist da jeg gikk på Blindern for å ta hovedfag i sosiologi. Jeg er jo ingen akademiker. Her på sykepleierstudiet er det lagt opp til at du skal komme deg gjennom, de holder deg nærmest i hånden og trekker deg med gjennom hele studiet slik at du kommer ut på den andre siden som ferdig utdannet sykepleier.

Hva er største utfordringen?

– Å huske alle mulige navn og begreper. Vi startet med anatomi og fysiologi og skal ha eksamen til jul. Og det er spennende å lære om kroppen, men så er det alle de små ordene og funksjonene. Språket er litt tungt men vi har så mange hjelpemidler, alt fra bøker, apper og alt mulig som gjør det lettere å huske. Før i tiden måtte folk sitte på biblioteket og lese.

Går det tregere å lære nå som du er blitt voksen?

– Jeg har fått varmet opp hjernen min i fjor da jeg måtte ta opp matematikken og satt og gråt fordi jeg bare gjorde feil. Det hjalp ikke at jeg akkurat at jeg hadde bestemt meg for å gå ned de 6 kiloene jeg hadde lagt på meg under pandemien, med all hjemmesittingen.

Wow, det høres ut som psykisk tortur.

– Ja, men har du gått på Statens balletthøyskole så har du lært deg å jobbe hardt uten å få mye ros. «Takk for i dag» var det vi fikk selv når vi hadde gjennomført en veldig bra treningsøkt. Det har herdet meg. Jeg trenger ikke ros for å prestere.

Så på Facebook at du skrev om vask av løse kjønnsorganer, det er litt moro i denne bransjen også da?

– Absolutt. Studiet er lagt opp til at det er både er teori men også fysisk pleie, med vask og stell av pasienter. Grunnleggende behov. Oppgaven var at vi skulle stelle og vaske hverandre. Før i tiden lå studentene nakne i sengen og ble stelt av hverandre, men i dag får man lov å ha på seg undertøy til nedentil-vasken. Da brukes løse kjønnsorganer. Det syns jeg er greit.

For en stund siden la du ut et før- og etterbilde av mannen din etter at han hadde latt skjegget gro vilt, og hastagget med «blitt lurt?». Han må være verdens snilleste og mest tålmodige?

– Vi har det så mye moro sammen. På det skjeggete bildet hadde han latt alt gro i ett helt år bare for å se hvordan det ville bli. Og det så jo helt jævlig ut. Dermed var det heldigvis ikke noe savn å fjerne det når året var omme.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Koser meg med god mat og vin og mannen min. Drar på hytta på Hvaler og på sjøen med båten og treffer folk.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg klarer å få til en bra samtale med hvem som helst, så det spiller liten rolle. Men, eventuelt Brad Pitt kunne vært fint.