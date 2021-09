En tid for bobler

Hvem: Sara Døscher (39)

Hva: Forfatter og vinentusiast, og i høst er hun også aktuell med et eget TV-program om vin, «Vin til folket», på Matkanalen.

Hvorfor: Ute med ny bok, «Sprudlende! 101 flasker med bobler».

Aldri før har vel Norge boblet over av glede slik vi gjorde under gjenåpningen lørdag. Og det gikk kanskje mye bobler og annet drikke den lørdagen?

– Tidligere var musserende noe man kjøpte og drakk når noe skulle feires, som 17. mai, nyttårsaften eller døping av båter. Nå er salget av musserende viner det som vokser raskest på Vinmonopolet, hvor trenden går mot lettere og lysere viner. Det er positivt at folk drikker mindre og bedre. Nå drikkes ikke musserende bare i sommermånedene, men også i høstmørket, og er med på å sette en gullkant på tilværelsen. Det er også mange retter som kan rammes inn med en god musserende vin. Og det trenger ikke være dyre viner.

Hva er i grove trekke forskjellen på cava, prosecco og champagne?

– Vi har de fire store, som er prosecco, cava, cremant og champagne. Men det er også mange underkategorier. For champagne og cremant og cava «marineres» vinen i bunnfallet, som gir en kompleks drikk med rike smaker i mange lag. For prosecco er det motsatt. Her fjernes bunnfallet, noe som også gir en enklere og dermed billigere vin.

Du er ute med ny bok, «Sprudlende! 101 flasker med bobler». Hva lurer folk på?

– Jeg holder mange vinkurs, og 90 prosent av dem som booker meg vil lære mer om bobler. Noe som går igjen er hva de kan bruke musserende viner til annet enn som aperitiff. Musserende viner er fabelaktige matviner, og frisker og liver opp et tyngre måltid som en god biff med saus eller en hamburger. Det finnes mange viner til dette formålet. Og min jobb som forfatter er å smake på alt og formidle det.

I denne boken serverer du dine beste bobletips og hvorfor du har valgt akkurat dem. Hva anbefaler du?

– Jeg anbefaler å gå utenfor boksen. Jeg elsker champagne og ville druknet i det om jeg kunne valgt dødsårsak. Men dykk gjerne ned i andre land. Vi nordmenn elsker tysk riesling, men det som ikke er så kjent er at det finnes mye bra musserende riesling. For ikke å glemme engelske bobler. Det er det eneste landet som kan konkurrere med franske Champagne, noe som skyldes et kalkholdig jordsmonn og samme temperatur som de hadde i Champagne for 50 år siden. Faktisk er Norge det landet som det eksporteres mest engelske bobler til.

Bare på polet finnes det over 2.400 forskjellige typer med bobler. Er det mange feil å gjøre når vi rasker med oss ei flaske?

– Gjør som når man handler på Oda.no. Planlegg innkjøpene uten hastverk. Klikk deg inn på Vinmonopolet.no på nett, og bruk bestillingsutvalget. Gjør du det kan du få deg mange nye opplevelser. Haster du innom polet, så gå til en kategori du ikke har prøvd før. Det er mange gode fra England, Sør-Afrika og Tasmania. Bruk verdenskartet for å bli kjent med boblene.

Hva slags glass skal sprudlende drikke helst drikkes av?

– Jeg er vel den vinkjenneren jeg vet om som har færrest typer glass hjemme. Du trenger ikke et glass for hver type vin. Man skal velge et glass som man liker å drikke av, og som man synes er pent. Selv foretrekker jeg glass med stor åpning, gjerne et rødvinsglass når jeg skal drikke musserende. Det fineste man kan servere champagne av er «coupe-glass» etter min mening. Disse er vakre og brede champagneglass med stor åpning.

Hva slags mat passer bobler til?

– Alt. Det finnes bobler som passer til taco, iskrem, bløtkake, ribbe, hamburger, reker, laks, rakfisk og fårikål. Eller prøv en rød, musserende vin til pizza. Bobler til folket, sier nå jeg.

Sprudlende av Sara Døscher. (Gyldendal)

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Atlaset mitt. Det er veien inn til verden fra jeg var liten, og fram til i dag. Her kan man drømme seg bort med land og flagg. Atlaset gir reiseglede, og jeg har planlagt mange reiser i mitt gamle atlas.

Hva gjør deg lykkelig?

– God mat og drikke, sammen med de jeg setter mest pris på.

Hvem var din barndomshelt?

– Pippi Langstrømpe. Hun er fortsatt helten min. Jeg liker hennes noe naive syn på livet og hennes uredde holdninger. Hun er det fineste idealet jeg har, og jeg prøver å leve litt etter henne.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er så forbasket utålmodig. I mitt neste liv skal jeg bli blekksprut med åtte armer. Da får jeg gjort mye mer. Jeg er alltid oppgitt når jeg må legge meg, og tenker på alt jeg skulle ha gjort.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Nå har jeg to barn, så da får jeg barnevakt, og så lever jeg som om det aldri var noe morgendag, sammen med gode venner og mannen min. Da slår mat og drikkekompasset til for fullt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– For at barn i alle land skal få vokse opp med gode skoler og trygge læreplattformer. Barn er fremtiden vår, og vi må legge til rette for god læring.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Det er det ikke. Livet er for kort til å angre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må bli kjæresten min, Klaus.

