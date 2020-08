Nå må du maks vente fire dager for å få koronatest i Oslo

Oslo kommune har fått skarp kritikk de siste ukene for dårlig testkapasitet. Flere har måttet vente i en uke for å bli testet, og det har vært veldig vanskelig å komme gjennom på koronatelefonen for å bestille time.

Helsebyråd Robert Steen har fått flengende kritikk fra opposisjonen om reaksjonen på den andre korona-bølgen. Men onsdag kveld kom det gode nyheter: Nå kan Oslo teste 1,5 prosent av befolkningen, og køene er gått ned.

– Byrådet har den siste tiden satt inn en rekke tiltak for å komme opp på et høyere nivå. Det har gitt resultater, skriver helsebyråden i en pressemelding.

– Tirsdag nådde vi det nasjonale målet om en testkapasitet tilsvarende 1,5 prosent av befolkningen, og denne dagen testet vi over 1500 personer, skriver han.

Teknisk feil skapte overbelastning

I pressemeldingen skriver byråden at ventetiden på test nå er fra 1-4 dager. Flere nye teststasjoner er åpnet, og en til på Aker er på vei.

De melder også at en teknisk feil gjorde at mange ble satt opp på samme time på en av teststasjonene.

Men før du blir alt for optimistisk: Selv om det absoluttet kravet fra Folkehelseinstituttet (FHI) nå er en testkapasitet på 1,5 prosent, forventer også FHI at en kommune skal kunne rigge seg for en testkapasitet på fem prosent. Dit er det langt igjen, men byråd Steen har tidligere denne uka meldt at planen for det skal være klar i løpet av måneden.