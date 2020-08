– Jeg forstår godt at viruset det kom overraskende på oss i mars. Men at byråden ble overrasket over smitteøkningen når folk kom hjem fra ferie har jeg lite forståelse for, sier nestleder i Oslo Høyre Anne Rygg til Dagsavisen.

Økningen i koronasmitte i Oslo kom brått på. I kjølvannet av smitteoppblomstringen har det kommet fram at Oslo kommune har vært langt unna kravet fra staten om at 5 prosent av byens innbyggere skal kunne bli testet for viruset. Ifølge NTB har kapasiteten til Oslo kun vært på rundt 0,7 prosent.

LES OGSÅ KORONAPASIENTENES HISTORIE: – Sykdommen får deg så langt ned at du må kjempe hardt for å komme tilbake til livet (+)

Samtidig har tusenvis av folk til slutt måttet gi opp å komme gjennom på kommunens koronatelefon.

Konkret plan

Nå har byrådet varslet en kraftig opptrapping av testregimet, og helsebyråd Robert Steen har lovet en dobling av testkapasiteten innen 1-2 uker, og kommunen har kalt inn ekstra folk for å håndtere pandemien.

LES OGSÅ: Skolebyråden i Oslo: – Vi kan ikke sitte med hendene i fanget nå (+)

Likevel er ikke opposisjonen på rådhuset fornøyde. På mandag er det innkalt til formansskapsmøte i kommunen, og der har hele opposisjonen på rådhuset, bortsett fra Rødt, samlet seg for å kreve tydelige svar fra byrådet.

– Det er bra at byråden tar tak nå, men vi trenger en konkret plan. Han sier at hver bydel skal kunne teste 2000 personer, men hvor er teststasjonene? Når er de oppe og går? Når har vi hele kapasiteten klar? sier Rygg.

Krever detaljer

Hun, sammen med folk fra Venstre, Frp, Bompengepartiet og Krf mener flere detaljer må på bordet om hvordan byrådet helt konkret skal nå målene om 5 prosents testkapasitet.

– Vi må ha flere detaljer enn at byrådet tror at testkapasiteten er økt om 1-2 uker. Det har tross alt vært et tydelig krav fra Helsedirektoratet siden 24. april at kommunene skal ha kapasitet til å teste 5 prosent av befolkningen. Vi forventer en tydelig plan der det foreligger konkrete datoer, målsettinger og teststeder.

LES OGSÅ: Helsebyråden: Innen to uker skal 10.000 Oslo-borgere kunne koronatestes i uka

Hun sier at brevet fra opposisjonen er en beskjed til byrådet om at bystyret forventer tett kontakt og bedre informasjon.

– Denne formen for beredskapsarbeid og manglende forberedelser uroer oss. Vi er urolige for Steens håndtering slik det ser ut nå, og etter hans orientering på mandag må vi ta en vurdering om vi syntes dette høres bra nok eller ikke. Vi får se på mandag hva det konkret betyr, men per nå føler vi oss utrygge på byrådets håndtering, sier Rygg.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Trapper opp

Helsebyråd Robert Steen har denne uka fått kritikk for å ikke ha vært godt nok forberedt på smitteoppblomstringen. til NTB sier Steen at han forstår frustrasjonen til alle som ikke kommer gjennom på koronatelefonen og til de som ønsker en test, men ikke får en.

LES OGSÅ: Ungdommene krever billigere kollektivreiser av Raymond

– Det vil komme en tid etter koronaen hvor vi må evaluere alt som er gjort – hva vi har gjort riktig, og hva som kunne ha vært gjort bedre, men akkurat nå er jeg mest fokusert på å øke kapasiteten og testmulighetene for Oslos innbyggere, sier Steen.

– Vi jobber hele tiden. Klokka 13 torsdag ble det på hjemmesidene til Oslo kommune lansert et skjema, hvor man direkte kan bestille koronatest uten å bestille time via koronatelefonen. Dette ble det åpnet for av Helsedirektoratet i går, så vi beveger oss fort, sier han videre.