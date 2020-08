De siste ukene har koronasmitten økt i Oslo. Samtidig har kommunens kapasitet, både på testing og på Koronatelefonen, vært for dårlig. Fredag kunne Dagsavisen fortelle at høyresida i Oslo bystyre har samlet seg for å kreve tydelige svar fra byrådet om Oslos testkapasitet.

– Vi forventer en tydelig plan der det foreligger konkrete datoer, målsettinger og teststeder, sa Oslo Høyres Anne Rygg til Dagsavisen fredag.

Mandag ble kravene framlagt i et møte i Forretningsutvalget til bystyret.

Sånn skal det ikke være

Og mandag møtte helsebyråden opp for å svare på spørsmålene.

– Oslo kommune har hatt for lav testkapasitet og for lav kapasitet på koronatelefonen. Sånn skal det ikke være, sa Robert Steen.

– Vi kan bli bedre, vi vil bli bedre, og vi lærer, sa han.

Forretningsutvalget. Robert Steen (Ap) øverst til høyre.

Får knallhard kritikk

– Testkapasiteten burde vært på plass. Det burde vært en del av beredskapen, sier Høyres gruppeleder Øystein Sundelin til Dagsavisen etter møtet.

Han sier han setter pris på byrådens ydmykhet, men synes det likevel er rart at kommunen har vært så lite forberedt på en andre bølge.

– Jeg ble faktisk innmari sint. Vi har hatt en tverrpolitisk enighet om ikke å gjøre politikk ut av korona, men la byrådet få ro. Men så er det plutselig en lang sommerferie, hvor det virker helt som om man har glemt å følge opp arbeidet. Nå etter sommeren virker det som om byrådet har vært helt uforberedt, raser han.

Han mener ventetidene, både på testing og på telefonen har vært «uholdbart», men har likevel tillit til byråden.

– Men denne typen håndtering svekker tilliten til byrådets arbeid.

Skal trappe opp

– Helsedirektoratet har sagt at kommunene må ha en plan klar for hvordan man skal øke testkapasiteten til 5 prosent av befolkningen per uke, og den må være klar innen august. Det er det vi er i ferd med å lage nå, skriver byråd Robert Steen i en epost til Dagsavisen, når vi ber om å få det hele forklart.

Han forteller at det tok lenger tid å gire opp testkapasiteten enn det som var planlagt, men at kommunen i løpet av denne uka skal kunne teste 1,5 prosent av befolkningen. Samtidig innrømmer byråden at kommunen ikke har vært så raske som de skulle vært.

– Det var ikke bra nok. Det er verdifull erfaring til neste gang, skriver han.

Hvor fort?

Likevel er det usikkert hvor fort testkapasiteten nå skal øke. For mens byråden sier det er planen som skal være klar i løpet av måneden, forsto Høyres Sundelin som at den faktiske kapasiteten skal ha nådd fem prosent innen første september.

– Det gir jo ikke mening å lage en beredskapsplan hvis den ikke kan settes i verk, sier han.

Dermed forventer han at testkapasiteten når fem prosent innen utgangen av august.

– Det bør byrådet helst levere på. De kan ikke love dette til bystyret for så å snu. Nå har de gitt seg selv en to ukers frist, sier han.

– Hvis nå ikke helsebyråden greier å levere på det, så klarer han eller byrådslederen selv å forstå at det må ha noen konsekvenser, legger Sundelin til.

Planen skal være klar

Så vi stiller for ordens skyld spørsmålet en gang til, til byråd Steen.

– Betyr dette at 1. september har dere en plan, eller at 1. september kan dere teste 5 prosent?

«Innen august så skal Oslo kommune lage en beredskapsplan for hvordan, dersom det blir nødvendig, man kan øke testkapasiteten i kommunen til 5 prosent av innbyggerne i uka», er svaret fra byråd Steen.

