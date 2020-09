– Idrett er mer enn sport, det er glede, det er folkehelse og det er forebygging. På Jordal har vi 100 år med idrettshistorie. Det har gått fra løkke til OL arena, og med nye Jordal Amfi skal vi fortsette å være relevant for barn og voksne de neste 100 årene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Fredag fikk pressen for første gang være med inn i Vålerenga og Oslos nye hockeystorstue Jordal Amfi. Etter årevis med riving, bygging og enorme forsinkelser står hallen endelig spilleklar.

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal, byrådsleder Raymond Johansen og næringsbyråd Victoria Marie Evensen. FOTO: OSLO KOMMUNE

– Helt utrolig

Vålerengas hockeygutter har allerede trent på isen i noen dager, men på grunn av koronarestriksjoner var det først fredag at offentligheten fikk komme inn og besøke areanen.

– Det er helt utrolig. Bare en sånn ting som lyset her er helt annerledes. Vi har gått fra halvmørke treningsforhold til flombelysning i nye Jordal. Det er utrolig gøy å være på plass, sa tidligere NHL-proff og VIF-sportssjef Espen Knutsen til Dagsavisen tidligere denne uka. Denne sesongen har han gått over i en ny rolle som mediesjef.

F.v.: Omar Samy Gamal, Glenn Jensen og Espen Knudsen. FOTO: OSLO KOMMUNE

Han var selv ute på banen for å teste isen tirsdag.

Fredag traff han blant andre idrettsbyråd Omar Samy Gamal.

– På Jordal Amfi møtes elite og breddeidrett. Det er en viktig arena for barn og unge, minst 80% av aktiviteten her er breddetilbud. Når vi bygger et så fint anlegg er det også et ansvar for idretten å få med flere. Idrett er det mest populære fritidstilbudet for ungene i byen, og nå får de en skikkelig bra hockeyhall. Jeg hadde blitt spesielt glad om vi får flere hockeyjenter, sier Gamal.

Historisk anlegg

Bygget er tegnet av det norske arkitektkontoret Hille Melbye Arkitekter AS. Den nye formgivningen henviser til sentrale elementer i det opprinnelige amfiets utforming, både takslør og den asymmetriske buen fra gamle Jordal Amfi har blitt videreført. Betongtribunen er kurvet i plan, og ikke fasettert, noe som gir god sikt, om man sitter på langside, i svingen, eller på kortsiden.

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– I formgivningsprosessen har det vært tett dialog mellom byggherre, arkitekt og antikvariske myndigheter for å sikre at de gode kvalitetene ved den gamle arenaen videreføres. Brukerne har også i høyere grad enn det som er vanlig i byggeprosjekter vært involvert, sier direktør i Kultur- og idrettsbygg Knut Berge Øverdal i pressemeldingen.

Jordal Amfi ble opprinnelig bygget til OL i Oslo i 1952. Anlegget holdt ikke lenger tilfredsstillende standard for dagens bruk, så Oslo bystyret vedtok i juni 2016 å bygge en ny ishall med moderne fasiliteter. Arbeidet med å rive den gamle hallen startet i slutten av januar 2017 – og rammetillatelsen ble gitt i april samme år. Bygget ble ferdigstilt og overlevert til bruker i september 2020.