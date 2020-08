Det er mange på Oslo øst som gleder seg som unger til den første pucken skal droppes på nye Jordal Amfi. Men byggeperioden har ikke bare vært prega av glede og forventning. Det har også vært stadige utsettelser og offentlige krangel mellom selskapet som bygger amfien, NCC og Oslo kommune.

Og i dag melder avisa Byggeindustrien at NCC har tatt ut stevning mot Oslo kommune og krever 350 millioner kroner ekstra, for sitt arbeid med amfi'n.

Opprinnelig var prisen 400 millioner kroner. Så om NCC får fullt gjennomslag for kravet vil det gjøre signalbygget nesten dobbelt så dyrt.

Ønsker ikke rettssak

– Vi mener vi har krav på større utbetaling enn vi har fått. Man skal ha betalt for den tiden man har brukt, sier kommunikasjonssjef i NCC, Tor Heimdahl, til Dagsavisen.

Han forteller at de viktigste årsakene til forsinkelsene og det nye kravet er at det var mye mer alunskifer i grunnen enn forventet, og problemene knytta til Hovinbekken.

Bekken, som i forbindelse med prosjektet skal hentes opp i dagen, lå annerledes enn man trodde på forhånd.

– Vi har brukt mye flere arbeidstimer enn planlagt. Men det har også gått mye tid, som binder opp mye ressurser, sier Heimdahl.

Samtidig sier han at NCC ikke ønsker en rettssak, og fortsatt jobber for å få til et forlik med kommunen.

Gamle Jordal Amfi ble revet i 2017. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

Vil ikke gå i detalj

Haakon Berg Jensen i Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune, bekrefter at de har mottatt stevningen. Han sier Kommuneadvokaten nå skal håndtere de juridiske sidene ved saken.

– Vi ønsker ikke å gå nærmere inn i detaljene på grunn av den pågående prosessen. Men det skal komme et tilsvar fra kommuneadvokaten på et tidspunkt, sier Berg Jensen.

– Men dette påvirker ikke åpningen av hallen, understreker han.

Gammel krangel

Allerede for to år siden kunne Dagsavisen altså melde om full krangel mellom NCC og Oslo kommune.

Den gang var det byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund, som var ansvarlig fra kommunens side. Han truet NCC med dagbøter om ikke hallen sto klar til bruk høsten 2019.

– Jeg forholder meg til kontrakten, som sier at anlegget skal stå ferdig 1. september 2019, sa han da.

Direktør i Kultur- og Idrettsbygg, Eli Grimsby, og eks-byråd Kjetil Lund (Ap). (Foto: Lene Sørøy Neverdal)

Siden har Kjetil Lund gått av som byråd, og amfien ble utsatt med ett år til. Etter hva Dagsavisen kjenner til ble NCC aldri pålagt å betale dagbøter.

Åpning i september

Jordal Amfi er forøvrig nå overtatt av Oslo kommune. Det skal legges is i overgangen august-september, og så skal hallen åpnes etter det.

Vålerenga hockey starter sesongen, hvis alt går som det skal, borte mot Manglerud Star den 3. oktober.

