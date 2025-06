Equinor skal investere 21 milliarder kroner i nytt oljeprosjekt i Nordsjøen

Konserndirektør for prosjekter i Equinor, Geir Tungesvik (til venstre) mener at det nye prosjektet i Nordsjøen vil ha svært lave utslipp. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

– Ettersom vertsplattformen Troll C driftes med kraft fra land, vil produksjonen ha svært lave utslipp, sier Geir Tungesvik i en pressemelding.

Han er konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

– Prosjektet sikrer aktivitet for norsk leverandørindustri, med en estimert sysselsettingseffekt på 4500 årsverk i utbyggingsperioden, tilføyer han.

Utbyggingen, som er en samling av flere funn, vil eksportere olje og gass via Troll C-plattformen. Fram Sør er en del av Fram-feltet, som er en undervannsutbygging som er koblet mot Trollfeltet.

Jobbet grundig

– Vi har jobbet grundig for å modne de nye ressursene som er funnet i Fram- og Troll-området de senere årene. Fram Sør viser betydningen av områdeløsninger og tett samarbeid mellom partnere og myndigheter for å realisere ressursverdiene på en moden norsk sokkel, sier Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Utvinnbare volumer er anslått til 116 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav cirka 75 prosent er olje og 25 prosent er gass. Prosjektet har en estimert CO2-intensitet på om lag 0,5 kg CO 2 per fat oljeekvivalent, betydelig lavere enn gjennomsnittet for norsk sokkel på 8 kilo, ifølge Equinor.

Torsdag overleverte Equinor planen for utbygging og drift (PUD) for prosjektet til energiminister Terje Aasland (Ap). Dette er den første planen for utbygging og drift innen olje og gass som han har tatt imot i år.

– Gledelig

– Det er gledelig at rettighetshaverne har besluttet å videreutvikle Fram-området. Dette er et godt eksempel på hvor viktig eksisterende infrastruktur er. Ved å knytte funnene til Troll C-plattformen har selskapene funnet en god og lønnsom utbyggingsløsning, som vil bidra med store verdier til fellesskapet, sier Aasland.

Equinor Energy AS er operatør for Fram Sør (45 prosent). De andre rettighetshaverne er Vår Energi (40 prosent) og INPEX Idemitsu (15 prosent).