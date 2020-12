– Jeg oppfattet litt som høyttenkning at Senterpartiet kunne være noe for Jacobsen, sier Bjørg Sandkjær til Dagsavisen. Uttalelsene hun refererer til er ordene den nå eksluderte fylkeslederen i Oslo Fremskrittsparti, Geir Ugland Jacobsen, ga til Dagsavisen onsdag:

– Kanskje Senterpartiet har høyere takhøyde? Selv om Senterpartiet mener en del som er uforenelig med det jeg mener syntes jeg også de har mye bra. Jeg er ikke religiøs med tanke på hvilket parti jeg vil representere. Men det må være rom for idealisme, sa Jacobsen.

Les også: Ekskludert fylkesleder: Ber folk la være å melde seg ut av Frp

– Hvis han tar en kikk på partiprogrammet vårt vil han nok finne at avstanden mellom oss er veldig stor, han vil nok ikke føle seg hjemme hos oss, sier Sandkjær.

Oslo Senterparti-lederen ble litt bardus da hun leste intervjuet tidligere i dag.

– Jeg tenkte at nå er det det viktig å få sagt noe om hva Senterpartiet faktisk står for. Senterpartiet vil ha en inkluderende nasjonalstat, og vi vil ha et internasjonalt samarbeid hvor selvstendige stater samarbeider, som i FN. Vi ønsker å gi beskyttelse til mennesker på flukt og vil delta aktivt for samarbeid om klimakutt og bistand for å redusere global fattigdom. Det oppfatter jeg ikke at han gjør, sier Sandkjær.

Glad for vekst

– Det er jo ikke lenge siden Jan Bøhler meldte overgang til dere, er du åpen for flere overganger?

– Vi er kjempeglade for at vi har en medlemsvekst i Oslo. Vi er glade for at det kommer folk til oss som har politisk erfaring og kompetanse. Vi har fått mange medlemmer i løpet av 2020 og dét er positivt. Men det er også viktig at nye medlemmer vet hva Oslo Senterparti og Senterpartiet står for, sier Sandkjær.

Bøhler-effekten har definitivt ført til en oppsving for partiet i Oslo. I en november-måling utført av Sentio på vegne av Nettavisen og Klassekampen fikk partiet hele 7,5 prosent oppslutning i hovedstaden, nok til å å få to mandater på Stortinget. Sandkjær påpeker også at partiet har hatt en voldsom vekst i medlemsmassen.

– Vi har vokst veldig i år. Nå har vi 260 medlemmer, det er nesten en dobling fra i fjor. Det sier noe om at flere synes Senterpartiet er relevant, at vi også har gode løsninger i byen, sier Sandkjær og trekker frem saker som Ullevål sykehus og politireform som eksempler.