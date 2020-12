– Ingen skjønner hvorfor jeg er ekskludert, og ingen skjønner hvorfor Oslo Frp i realiteten er lagt ned. Her har partiledelsen et forklaringsproblem. De må forholde seg til sannheten. Jeg har ikke vært illojal. Fylkespartiet har ikke vært illojale. Vi har jobbet med ny politikk, og folk må tåle at vi sier ting som ikke står i programmet.

Det sier tidligere leder av Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, til Dagsavisen.

Etter et dramatisk sentralstyremøte tirsdag kveld ble det klart at Oslo Frp settes under administrasjon og fylkesleder Ugland Jacobsen blir kastet ut av partiet. Oslo Frp får nå oppnevnt et interimsstyre bestående av kjente Frp-profiler som Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Peter N. Myhre, Jon Georg Dale og Kari Kjønaas Kjos. Av disse er kun Peter Myhre fra Oslo.

I tillegg er stortingsnominasjonsprosessen restartet, og nominasjonsmøtet er utsatt fra januar til mars. Det er fullstendig kaos i Oslo Frp.

Takhøyde og illojalitet

Dagsavisen har tidligere omtalt Frps anklage mot Ugland Jacobsen. I organisasjonsutvalgets skriftlige anklage kommer det fram at partiet mener han har brutt partiets vedtekter på to områder: Gjennom å skade Frps omdømme gjennom uttalelser i media og på sosiale medier, og får å ha gått utover sitt mandat som fylkesleder i Oslo Frp.

Det konkluderte altså sentralstyret tirsdag med at han har gjort.

– Ugland Jacobsen ønsker seg et helt annet parti. Det er helt greit å være uenig med ledelsen, og det er stor takhøyde i Fremskrittspartiet, men det er ikke rom for illojalitet mot lovlige fattede vedtak. Problemet er at krefter i Oslo aktivt har jobbet for at Frp skal være et annet parti med en annen ideologi. Dette er blitt grundig nedstemt. De som ønsker at Frp skal være noe annet enn et liberalistisk folkeparti, bør finne seg noe annet å gjøre, sier partileder Siv Jensen til NTB.

Ugland Jacobsen stiller seg ikke uventet uforstående til utkastelsen.

– Jeg har hele tiden ment at dette ikke er noen sak. Alle mine uttalelser er godt innafor. Alt som brukes mot meg er tatt ut av kontekst. Hvis det ikke er takhøyde i Frp for å si det jeg har sagt er takhøyden lik null. Og jeg har ikke så mye å gjøre i et parti uten takhøyde, sier han.

Flørter med Senterpartiet

Ugland Jacobsen sier han det siste døgnet har fått enormt mange henvendelser fra både tillitsvalgte, medlemmer og velgere. Flere sier han har allerede meldt seg ut av Frp, og enda flere vurderer å gjøre det samme. Partikontoret til Frp opplyser om at de per nå ikke har oversikt over hvor mange som har meldt seg ut det siste døgnet.

– Jeg oppfordrer folk til å bli i Frp. Det finnes ikke noe alternativ nå. Frp har fortsatt en del bra i seg, men etter at Frp gikk ut av regjering har vi ikke klart å komme ordentlig tilbake på banen. Da vi satt i regjering var det mye som kunne unnskyldes, men ikke nå, sier han.

Selv om han er kastet ut av Frp under et år etter at han ble fylkesleder ønsker han å fortsette med politikk.

– Ikke fordi jeg er så glad i politikk, men fordi jeg er glad i landet og folket. Jeg kunne egentlig vært med i hvilket som helst parti fordi jeg baserer tankene mine på sunn fornuft. Jeg har hatt mest til felles med Frp fordi de har høy takhøyde og Frp har vært klarere enn andre partier på hva de vil. Det har vært mulig med armslag for å skape ny politikk i Frp. Men nå er det tydeligvis ikke det lenger, sier han, og legger til:

– Kanskje Senterpartiet har høyere takhøyde? Selv om Senterpartiet mener en del som er uforenelig med det jeg mener syntes jeg også de har mye bra. Jeg er ikke religiøs med tanke på hvilket parti jeg vil representere. Men det må være rom for idealisme.

Taust fra toppen

Etter at nyheten om at Ugland Jacobsen ekskluderes og Oslo Frp settes under administrasjon har det vært helt stille fra en rekke profiler i Oslo Frp. Dagsavisen har vært i kontakt med mange sentrale personer som alle sier det samme: Ingen kommentar.

– Mange tør ikke uttale seg hvis det ikke er om noe der de er enige med ledelsen. Den interne meningsbrytningen er ikke-eksisterende. Dessverre. Når alle er enige om alt hele tiden blir det stillstand i partiet. Vi må tåle noen motforestillinger. Alt vi har prøvd på er å ta opp noen politiske alternativer, sier Ugland Jacobsen.

Og han mener at masseutmelding i protest i Oslo Frp nå ikke er noen løsning.

– Det viktigste for meg er å sikre nasjonen, folket og mine egne og andres etterkommere i Norge. Sånn som landet drives nå er jeg redd for dem. Derfor føler jeg nærmest en borgerplikt for å bruke min kompetanse til det bedre for land og folk. Jeg kunne jo bare fortsatt i næringslivet og skjøttet mitt, men det vil jeg ikke, sier Ugland Jacobsen.