Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvordan best forsvare seg mot anklager om folkemord, folkerettsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten? Pek på en annen drittsekk og rop – se han vil drepe oss alle med atomvåpen.

På en uke gikk Israels statsminister Benjamin Netanyahu fra å være skurken i fortellingen, til å bli en helt som gikk i spissen for et høyst nødvendig oppgjør med det iranske prestestyret. En alliert som kastet seg på sverdet i kampen for våre vestlige verdier. Og vips var Gaza glemt. Alt fokus på Iran, og på trusselen fra islamistene. Den det jo ble vanskeligere og vanskeligere for hver bombe å anklage de knuste restene av palestinerne på Gaza for å utgjøre.