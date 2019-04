– Se her! Jeg ble helt målløs. Jeg var veldig, veldig rørt. Det hadde ikke skjedd hvis det var tilfeldige mennesker som gjorde renholdet.

Agnieszka Almukhtar jobber som renholdsoperatør på Rødtvedt barneskole. Hun holder fram en bunke tegninger med lykkønskninger hun fikk av barna på skolen etter at hun var syk en lengre periode i fjor.

– At barna faktisk ser hvem som gjør rent gjør også at de får en større respekt for arbeidet, sier Almukhtar, og forteller om sin hjertesak: At de som gjør rent på kommunens institusjoner skal være ansatte i kommunen, ikke i et privat firma.

Les også: – Ligg unna søpla vår, Høyre

Ingen har i dag full oversikt over hvor mange institusjoner som kjøper private renholdstjenester og hvor mange som har egne ansatte renholdere. Men før valget i Oslo til høsten krever Fagforbundet at alle renholdere i kommunen skal ansettes av nettopp kommunen.

– Renhold er et av de viktigste miljøtiltakene du kan ha på enhver arbeidsplass. Det handler om helse, miljø og sikkerhet. Det er så grunnleggende at vi mener kommunen bør drifte sitt eget renhold, sier leder i Fagforbundet i Oslo, Roger Dehlin til Dagsavisen.

Saken fortsetter under bildet

Fikk tegninger: Etter lengre tids sykdom fikk Agnieszka tegninger fra barna på skolen der hun jobber. Foto: Stian Fyen

Offentlig eller privat

Siden de rødgrønne vant makta i Oslo for snart fire år siden har de tatt flere tjenester som tidligere var konkurranseutsatt tilbake igjen til kommunen.

Etter søppelkaoset valgte man å ta renovasjon tilbake. Byrådet har sagt nei til alle nye private barnehager, de fornyer ikke kontrakter med private sykehjem. Og i vinter begynte de igjen å ansette vaktmestre på skolene.

Almukhtar er tillitsvalgt, og glødende opptatt av at renholderne skal være fast ansatte på skolene. I tillegg til nærheten til brukerne trekker hun fram at det gir bedre tjenester og større fleksibilitet når det samme personalet er på samme arbeidsplass hver dag.

– Her har vi faste møter med rektor, og døren er alltid åpen ved behov. Det er lett å si ifra hvis noe må forandres eller ikke er som det skal. Det kommer ikke til å skje med et privat firma. Vi har en helt annen fleksibilitet, og vi kan tilpasse oss barnas skolehverdag, sier hun, og legger til:

– Jeg mener ikke at renholdere i private firmaer er dårligere. Men for at et privat firma skal vinne et anbud må de være konkurransedyktige og være billigere enn de andre. Og hvordan blir de billigere? Jo, ved å spare tid, lønn og pensjon.

Les også: – Etter å ha brukt måneder på å rydde opp i de borgerliges søppelkaos, blir jeg faktisk forbanna (DA+)

Lover ikke

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, vil ikke på stående fot love renholderne at alle skal bli ansatt i kommunen. Men han sier han skal vurdere hvordan byrådet kan løfte renholdernes lønns- og arbeidsvilkår.

– Folk som arbeider for Oslo kommune skal ha skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Etter byrådsskiftet i 2015 har vi tatt tilbake den politiske kontrollen over velferdstjenestene og vi har gått i front for et anstendig arbeidsliv.

– Kommersialiseringen av velferden har stoppet opp, kommunen driver flere velferdstjenester selv og vi har innført Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv. Med Oslomodellen stiller vi strenge krav både til lønns- og arbeidsvilkår og kvalitet på tjenestene når bedrifter driver på oppdrag for kommunen, sier Johansen.

NHO: – Merkelige påstander om privat renhold

NHO reagerer kraftig på påstandene om at renholdet blir bedre med kommunale medarbeidere.

NHO Handel og Service organiserer mange av de private renholdsleverandørene. Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn reagerer på påstandene om at private renholdere tilbys dårligere lønns- og pensjonsvilkår enn kommunalt ansatte renholdere.

– Renholdsbedrifter i NHO Service og Handel har i samarbeid med Arbeidsmandsforbundet (NAF) og LO betydelig fokus på opplæring og kompetanse, i hele spekteret fra basisopplæring til fagbrev. Renholdere som tar fagbrev som renholdsoperatør kan få 10.000 kroner i stipend fra NHO Service og Handel, og dersom de er organisert kan de også få stipend fra Norsk Arbeidsmandsforbund og LO. Påstanden om at kompetanse best utvikles i offentlig regi er derfor merkelig, sier hun.

At private tilbydere ikke nødvendigvis kan gjøre jobben billigere mener de også er feil.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Sykefravær og pris

– Fagforbundet bør lese FAFO-rapporten som kom i fjor som heter «Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter».

– Der slås det fast at det finnes eksempler på svært godt arbeid med sykefravær både i renholdsbedrifter, og i kommuner som har renhold i egen regi, men at sykefraværet gjennomgående er lavere i bedriftene enn i kommunene. Det er flere grunner til dette, men det er omforent at et lavere sykefravær er en viktig indikator på trivsel og god ledelse, og at det gir kontinuitet og forutsigbarhet til arbeidsmiljøet, sier Kaltenborn.

Pris og kvalitet

– NHO Service og Handel ønsker at offentlige anbud skal legge mer vekt på kvalitet og mindre på pris. Dette vil gjøre at anbud innenfor renhold fungerer bedre enn når kun pris vektlegges. Dette bestemmer kommunene helt selv.

Hun reagerer også på påstandene om at fast ansatte renholdere på institusjonene er mer fleksible.

– Bedrifter som jobber for kommunen eller andre store leverandører har alltid beredskap og systemer for uforutsette behov, sier hun.

Vil ha buss, renhold og barnevern

I disse dager sender venstresidetankesmien Manifest ut en pamflett om nettopp rekommunalisering av offentlige tjenester. Forfatterne av pamfletten mener å vise at det å ta tilbake tidligere konkurranseutsatte tjenester som renovasjon, kollektivtransport og renhold fører til både bedre og mer effektive tjenester, lavere sykefravær og mer fornøyde ansatte.

Ida Wangberg i Manifest sier at det er flere tjenester i Oslo kommunen bør ta tilbake enn bare renholdet.

– Bussdriften er verdt å se på. Der ser vi at arbeidsvilkårene er blitt veldig forverret med anbudsutsettingen vi har i dag. Sjåførene jobber delte skift, der de kjører i både morgenrushet og ettermiddagsrushet, og kanskje kveld i tillegg. Det kan få konsekvenser for trafikksikkerheten.

Hun trekker også fram sykehjemsdrift, og andre velferdstjenester som barnevern og bo- og omsorgstilbud for personer med utviklingshemminger.

– Hovedfordelen med å drive disse tjenestene selv er at man får et mer langsiktig og helhetlig perspektiv når man skal forbedre kvaliteten på tjenestene. Man kan investere i ansatte og utstyr på en annen måte, og man gir rom til de ansatte til å finne ut hvordan man kan gjøre tjenestene bedre, sier Wangberg.

At private tjenestetilbydere stort sett kan tilby en bedre pris, sier hun i og for seg er riktig.

– På kort sikt kan man spare noe. Men det er utrolig vanskelig å spare penger uten at det går ut over kvaliteten. På sikt trenger ikke innsparingene å være store, og hva er det egentlig innsparingene består i? Jo, stort sett lavere lønns- og pensjonsvilkår for en gruppe som allerede er lavt lønnet, sier Wangberg.