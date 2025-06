Dei små fellesskapa

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Sist veke deltok eg på eit arrangement eg ikkje hadde sett for meg at skulle bli aktuelt for eigen del. Vi var fleire hundre som møtte opp for å høyre til korpsmusikk, appellar frå foreldre, bydelspolitikarar og det lokale fotballaget. Rundt oss hang plakatar med slagord som Redd skolen vår og Nei til flytting. Ungdomstrinnet på den lokale skulen er føreslått lagt ned i den etterkvart svært så omtalte skolebehovsplanen Utdanningsetaten la fram i februar. Dei vil at ungdommane skal flyttast over til ein skule som frå før har 1000 elevar og er blant dei største i byen.

Ikkje berre ein skule