Fellesferien nærmer seg, og nordmenn flykter til Sør-Europa i rekordfart. Dårlig vær flere steder i landet har ført til eksplosjon i sydenturer blant nordmenn, ifølge NRK.

Samtidig rammer en hetebølge flere av de mest populære reisedestinasjonene, deriblant Spania, Hellas og Sør-Frankrike. Det er ventet å bli opp mot 40 grader i over en uke enkelte steder.

Men hvor farlig er egentlig en hetebølge, og hvordan kan du beskytte deg?

– Kan være livstruende

Anette Hylen Ranhoff er seniorforsker for aldring og helse i FHI. Foto: Privat

Når kroppen blir varm, har den to umiddelbare reaksjoner: den begynner å svette, og blodårene utvider seg. Ekstrem varme kan i verste fall føre til at man blir overopphetet, får heteslag eller blir dehydrert.

– Heteslag kan være en livstruende tilstand der kroppstemperaturen blir over 40 grader. Overoppheting, som er mindre alvorlig enn heteslag, har mange av de samme symptomene. Dehydrering, eller uttørking, er spesielt vanlig, forteller Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker for aldring og helse i FHI.

Når kroppen er dehydrert, har den forsøkt å kjøle ned kroppen ved svette og fordampning, uten å bli kompensert med nok drikke. I verste fall kan dette gi lavt blodtrykk, nyresvikt og økt belastning på hjertet, skriver FHI.

Visse personer er mer utsatt enn andre når en hetebølge inntreffer. Særlig bør eldre mennesker, og personer med svekket helse og kroniske sykdommer, for eksempel hjertesykdom og kols, holde seg hjemme ved en hetebølge, mener Ranhoff.

For alle andre som skal på ferie er det viktig å være oppmerksom på farevarslene, og aktivt forebygge dem.

Farevarsler ved overoppheting og dehydrering Svette

Svimmelhet og desorientering

Hodepine

Muskelkrampe

Kvalme

Slapphet

Fall og økt tendens til å falle

Du spiser og drikker mindre enn vanlig

Pustevansker

Tørr hud

Redusert og mørk urin

Akutt forvirring, kramper og koma er tegn på alvorlige former for heteslag Kilde: FHI, Helsenorge og Røde Kors

– Reell helserisiko

– Når temperaturene nærmer seg 40 grader eller mer, er det ikke lenger snakk om en vanlig sydenferie – det er en reell helserisiko, særlig for barn, eldre og personer med underliggende sykdommer, sier reiseekspert Odd Roar Lange, kjent som "The Travel Inspector".

Lange forklarer at heteslag og dehydrering kan komme snikende. Svimmelhet, kvalme, hodepine og tørr hud er derimot faresignaler, så for å være på den sikre siden bør man følge godt med på både seg selv og andre.

– Følg ekstra godt med hvis du reiser med barn eller eldre – de kan bli syke uten å si ifra før det er for sent. Gode forberedelser er alltid viktig, sier han.

Det er ikke nødvendig avlyse hele ferien hvis du skal på ferie til Sør-Europa til uka, poengterer Lange.

– Men du må være fleksibel og forberedt. Det kan bli nødvendig å justere programmet og tempoet. Det viktigste er at ferien er trygg – ikke at du krysser av alle severdighetene, sier reiseeksperten.

Reiseekspert Odd Roar Lange i Mexico i desember i fjor. Foto: Privat Hvordan unngå overoppheting og dehydrering? Opphold deg i kjølige rom, i skygge og luftige omgivelser

Begrens fysisk aktivitet

Drikk nok vann og spis noe salt

Bruk lette, luftige og lyse klær

Dusj eller bad i kjølig vann, eventuelt legg våte håndklær på huden Kilde: FHI

– Vurdere å unngå de mest utsatte områdene

Lange har flere tips til reiseglade nordmenn som skal på ferie denne sommeren. Først og fremst bør man velge riktig reisemål, mener han.

– Det er ikke nødvendigvis slik at man må droppe hele Sør-Europa, men du bør vurdere å unngå de mest utsatte områdene akkurat nå – som deler av Sør-Spania, Sør-Italia som Sicilia, og innlandet i Hellas og Tyrkia. Øyer med mer vind, som Naxos, Mallorca og Sardinia, kan være noe mer levelige, sier Lange.

Han påpeker også viktigheten av å bruke pålitelige kilder som EUs varslingssystem for ekstremvær, Meteoalarm, eller lokale meteorologiske institutter for å sette seg inn i værforholdene. I tillegg bør man sjekke om det er sendt ut helseråd eller farevarsler i det området man skal til.



– Planlegg dagen din etter temperaturen på stedet. Siesta-tankegangen er nemlig ikke dum. Unngå sightseeing og fysiske aktiviteter mellom klokken 11 og 16, bruk heller morgentimer og kveldstid til utflukter, og sørg for skygge og kjølige oppholdssteder midt på dagen, sier han.

I tillegg er valg av et bosted med fungerende aircondition viktig. Det kan også være smart å unngå rom høyt oppunder taket, eller leiligheter uten solskjerming, poengterer han.

Reiseekspertens huskeliste til kofferten Solhatt eller caps

Gode sko (asfalten kan bli glovarm)

Elektrolyttdrikker eller -tabletter

Solkrem med høy faktor

Et kjølesjal eller kjølehåndkle (plagg med plass til isposer inni – fås kjøpt på sportsbutikker eller apotek)

Rekordstore flomkatastrofer

Hetebølger påvirker ikke bare lufttemperaturen, viser forskning. De påvirker også kvaliteten på drikkevannet, luften vi puster inn, grunnen boliger står på og næringsinnholdet i maten vi spiser, skriver Forskning.no.

I tillegg øker faren for flom og skogbranner. Varmen fører nemlig både til unormalt tørke, og til at luften kan holde på mer fuktighet, som gjør at det kommer kraftigere nedbør når det først regner.

2024 var det varmeste året som noen gang er registrert i Europa, noe som også førte til flere skogbranner og flomkatastrofer. Samlet sett var flommene i Europa i fjor de mest omfattende på over et tiår, ifølge C3S og Verdens meteorologiorganisasjon (VMO). Blant annet ble Spania svært hardt rammet av en voldsom flom, der mer enn 230 mennesker døde, skriver Forskning.no.

Torsdag brøt det ut store terrengbranner i Hellas. Dette er ett av landene som allerede har blitt truffet av hetebølgen. 40 personer i nærheten av Athen har måttet evakuere hjemmene sine, ifølge lokalt brannvesen.