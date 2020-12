Geir Ugland Jacobsen, som er fylkesleder i Oslo Frp, kan anke eksklusjonen inn for Frps landsstyre. Ankefristen er to uker, skriver Aftenposten.

Bakgrunnen for konflikten er flere uttalelser fra fylkeslederen som blir tolket som mistillit mot partileder Siv Jensen. I juni uttalte han blant annet i Finansavisen at han ville vrake Jensen fra stortingslista i Oslo, og senere har han sagt at han vil dra partiet i nasjonalkonservativ retning.

I tillegg skriver Aftenposten at fylkeslaget legges ned. Ifølge VG er det Ugland Jacobsen som kommer med denne opplysningen.

Som Dagsavisen meldte tidligere i måneden ble fylkesstyret i Oslo Frp samlet til et hemmelig, ekstraordinært fylkesstyremøte torsdag 3. desember. Den eneste saken på blokka på det møtet var situasjonen rundt fylkesleder Geir Ugland Jacobsen. Det har stormet rundt lederen helt siden han ble valgt i februar i år, og han har vært i flere opprivende konflikter med partiledelsen. Han har også frontet flere kontroversielle standpunkter blant annet i innvandringspolitikken, klimapolitikken og utenrikspolitikken.

Av de grunnene har det blitt åpnet sak mot Ugland Jacobsen som endte med at han blir kastet ut av partiet.

Har brutt partiets vedtekter

Dagsavisen har lest organisasjonsutvalgets anklage mot Ugland Jacobsen i sin helhet. Der kommer det fram at det er to punkter der utvalget skal vurdere om han har brutt partiets vedtekter:

«For det første om dine offentlige uttalelser er av en slik karakter at det bidrar til å skade partiet og/eller partimedlemmers omdømme på en slik måte at det er i strid med partiets regelverk. For det andre om dine uttalelser har vært forankret i vedtak i fylkesstyret i samsvar med partiets vedtekter og retningslinjer, eller om du i rollen som fylkesleder har gått ut over de fullmakter fylkeslederen har» heter det i anklagen.

Han blir anklaget for å forsøke å svekke partiledelsen i Frp, og at han i stedet har jobbet for å i stedet framheve seg selv eller andre personer i partiet.

«Dette vurderer organisasjonsutvalget til å være sterkt kritikkverdig og bidrar til å skyve fokuset i partiorganisasjonen fra konstruktivt politisk og organisatorisk arbeid, over på negativt personfokus og usikkerhet rundt partiets valgte ledere uten at det er i forbindelse med et forestående valg til verv i partiet», skriver organisasjonsutvalget.

