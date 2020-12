Full krig i Oslo Frp: Vurderer eksklusjon av fylkeslederen

Torsdag klokka 17 har Oslo Frp innkalt til et ekstraordinært fylkesstyremøte. Møtet er hemmelig og unntatt offentlighet, men Dagsavisen kjenner til at temaet for møtet skal være fylkesleder Geir Ugland Jacobsens situasjon. Dagsavisen får opplyst fra flere uavhengige kilder at fylkesstyret skal vurdere å åpne eksklusjonssak eller suspensjonssak mot fylkeslederen.

Dagsavisen har sett innkallingen til fylkesstyremøtet. Der framkommer det at saken behandles som en såkalt b-sak, altså at den er unntatt offentlighet og at det ikke vil bli delt ut sakspapirer i forkant av møtet. Det uttrykkes også tydelig et ønske om at ingen medlemmer av fylkestyret sprer informasjon om møtet til noen.

Geir Ugland Jacobsen. Foto: Geir Furuseth/Oslo Frp

Bakgrunnen for opprøret skal blant annet være fylkeslederens krangler med partiledelsen og flere politiske saker der han skal være på kant med deler av partiet, blant annet i spørsmål om klima, innvandringspolitikk og utenrikspolitikk.

– Ingen kommentar, sier hovedpersonen Ugland Jacobsen selv når Dagsavisen ringer.

Eksklusjonssak

Dersom et partimedlem skal ekskluderes eller suspenderes fra Frp må saken om partiets organisasjonsutvalg. Lederen i organisasjonsutvalget Alf Erik Andersen bekrefter ovenfor Dagsavisen at utvalget har en sak på sitt bord som omhandler Geir Ugland Jacobsen, men han ønsker ikke si noe om hva saken handler om, hva prosessen videre er eller hva som har skjedd så langt i saken.

Politisk nestleder i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen, skriver følgende i en SMS til Dagsavisen:

– Vi kan ikke kommentere på innholdet i eventuelle interne møter, men noterer oss hva organisasjonsutvalget skal ha sagt, og henviser dere til organisasjonsutvalget. Ut over dette kan jeg ikke kommentere saken.

Kilder sier til Dagsavisen at Ugland Jacobsen var i et møte med organisasjonsutvalget tirsdag. Med seg hadde han tidligere partiformann Carl I. Hagen. De to blir ansett som hverandres viktigste støttespillere.

På spørsmål om hans kjenskap til at det er startet en prosess i partiet mot Ugland Jacobsen svarer Hagen:

– Ingen kommentar.

Ut mot Jensen

Siden han ble valgt som ny fylkesleder i Oslo Frp i februar i år har Ugland Jacobsen rukket å skape en rekke overskrifter. Allerede på samme årsmåte der han ble valgt var han en av flere som stod bak resolusjonen om at Frp vil gjøre Norge til et «patriotisk fyrtårn», som det ble mye bråk rundt.

I sommer stod han også bak et utspill i Finansavisen der han sådde tvil om Siv Jensens posisjon som Oslo Frps førstekandidat før stortingsvalget neste år. En rekke fylkeslag i Frp tok som en reaksjon på utspillet til orde for å legge ned hele Oslo Frp. Enden på visa ble at fylkesstyret i Oslo Frp vedtok en uttalelse der de ga Jensen sin fulle støtte.

Også i forrige uke skapte Ugland Jacobsen reaksjoner da han i et intervju i VG ga sin fulle støtte til Donald Trumps påstander om at demokratene jukset for å vinne valget i USA. Dagsavisen vet at intervjuet har fått sterke reaksjoner internt i Oslo Frp.

