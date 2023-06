Røper Vitinho-endring i VIF: – Har skjedd de to siste ukene

INTILITY ARENA (Dagsavisen): I februar sikret Vålerenga seg Vitinho, etter sterk anbefaling fra speider Fredrik Wisur Hansen. 20-åringen er på lån fra storklubben Palmeiras ut året, men Vålerenga har i tillegg en opsjon på kjøp.

– Jeg ønsker å bli her i Vålerenga, også etter at låneavtalen utløper. Jeg føler meg veldig bra, og har blitt godt tatt imot av alle. Det er min første klubb i Europa, og jeg trives veldig. Det er en familiefølelse i Vålerenga, sier Vitinho til Dagsavisen via assistenttrener David Ribeiro, som må tolke for brassen.

– Men engelsken min blir stadig bedre, forsikrer Vitinho smilende.

Får ros av Nornes og Ribeiro

Så langt har VIF 2 og 2. divisjon vært kamparenaen for brasilianeren, men skal man tro trenerteamet har ting begynt å skje på treningsfeltet.

– Vitinho hadde en periode der han «falt» litt, men nå er han tilbake for fullt. Jeg tror han har gode sjanser til spilletid på A-laget hvis han fortsetter å utvikle seg som nå. Jeg er veldig fornøyd med det han har vist, spesielt i det siste. Dette er en veldig profesjonell spiller, og han er veldig lett å jobbe med for oss i trenerteamet, sier Ribeiro til Dagsavisen.

Vitinho i aksjon for Vålerenga 2 mot Lyn i 2. divisjon mandag. (Oskar Wikestad)

Vikarierende hovedtrener Jan Frode Nornes nikker anerkjennende.

– Det er som David sier, Vitinho har hatt progresjon og en veldig fin utvikling. Han har vist mer og mer av sin kvalitet på feltet, noe som er veldig hyggelig, for Vitinho har jobbet knallhardt. Spesielt det han har levert på trening de to siste ukene, er gledelig. Fortsetter han sånn, er han fort aktuell for A-lagsspill, sier Nornes til Dagsavisen.

Oslo som Brasil

Nornes roser brasilianeren for jobben som er lagt ned siden ankomsten.

– Det er han selv som skal ha æren for utviklingen den siste tiden. Så skal vi heller ikke glemme at Vitinho kom helt alene fra Brasil. Det er ikke unaturlig at man da trenger litt tid. Og han jobber som sagt steinhardt for å få spille nå, sier Vålerenga-treneren.

Vitinho er sikker på at han skal få vist VIF-fansen hva som bor i ham i andre halvdel av sesongen.

– De neste månedene skal jeg «pushe på» for å vise meg fram mer og mer. Jeg skal vise alle hva jeg har å by på som fotballspiller, sier brasilianeren.

Vitinho er fornøyd med at Oslo har hatt flott sommervær i en lang periode. Her i aksjon mot Lyn på Bislett mandag. (Oskar Wikestad)

Vitinho innrømmer at de første par månedene i ny klubb og i nytt land var utfordrende, men at det stadig blir bedre også utenfor banen. Han bor nå med en venn fra Brasil, og ved juletider får han familiebesøk fra hjemlandet.

– Så hjelper det også at været i Oslo har vært kjempebra en stund nå. Det føles som om jeg er hjemme i Brasil, spøker han.

Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson svarer

Dagsavisen har spurt VIF-sportssjef Joacim Jonsson om 20-åringens framtid i klubben.

– Ønsker dere å hente Vitinho på permanent basis?

– Prestasjonene vil avgjøre det. Men det er fint at trenerteamet mener at Vitinho blomstrer litt nå, svarer Jonsson i en SMS.

Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson. (Jørn H. Skjærpe)

Vitinho og Vålerenga gjester onsdag Stjørdals/Blink i cupen. Avspark er klokken 18.00.

