VIF-trener? Pa-Modou Kah har lært seg faget

Når det skjer, vet han ikke. Nå er han en av tre assistenter i den ganske ferske MLS-klubben Charlotte FC i North Carolina.

Når man leser mottoet til klubben, handler det om å tenke stort. Det kunne nesten hørt ut som Vålerenga:

“We don’t believe in starting small. We only know how to go big”, står det i velkomsten på klubbens hjemmeside.

På deres første kamp i Major League Soccer (MLS) i fjor kom det 74.479 tilskuere til Bank of America stadium. Det er det høyeste tilskuertallet i ligaens historie. De deler hjemmebanen med NFL-laget Carolina Panthers. Klubben ble stiftet i 2019.

Snakker daglig med Oslo

– Ja, vi har en enorm støtte, sier Pa-Modou Kah på telefon til Dagsavisen.

Han har akkurat kommet hjem etter bortekampen mot New York Red Bulls (2–2) og skal forberede søndagens kamp mot Montreal på hjemmebane.

– Men vil han bli VIF-trener?

– Jeg har fulgt med Vålerenga siden jeg forlot klubben i 2003. Jeg snakker daglig med noen av mine beste kamerater i Oslo. Om jeg blir VIF-trener er et hypotetisk spørsmål ettersom ingen har kontaktet meg om det. Men jeg håper de finner den beste løsningen for klubben. Den betyr enormt mye for meg, sier han.

Han er i en klubb som har en mye kortere historie enn VIF, men som er større enn alle norske klubber.

John Carew, Pa-Modou Kah og Erik Hagen på tokt med landslaget i Wales i 2008. (Cornelius Poppe/NTB)

Sterke kollegaer

Han er en av tre assistenter til hovedtrener Christian Lattanzio fra Italia. De øvrige assistentene er Christian Fuchs (Premier League-gull med Leicester og tidligere kaptein for Østerrike) og Andy Quy med lang fartstid i blant andre Stoke og Brentford.

Keepertreneren Aron Hyde er hentet fra støtteapparatet til det amerikanske landslaget og har selv vært keeper i engelsk fotball.

Sportssjefen Zoran Krneta kommer fra Serbia.

Pa ble hentet til klubben i vinter etter å ha vært trener blant annet i canadiske Pacific FC og han ble kåret til årets trener i Canada i 2021.

[ Oldrup Jensen er spent på hva som nå følger ]

Historisk i VIF og landslaget

– Ja, vi er en veldig internasjonal gjeng her i Charlotte, og det liker jeg. Slik er jo også fotballen. Den favner alle, uansett hudfarge, tro eller nasjonalitet. Og jeg vil kommunisere med alle, derfor er det respekt å lære seg mange språk, sier han.

For yngre lesere får vi ta et kjapt resyme:

Pa-Modou Kah kom til Norge fra Gambia som 8-åring, spilte barnefotball i Skeid, slo gjennom i Vålerenga, ble cupmester med Kjetil Rekdal som spillende trener i 2002, fikk ti A-landskamper for Norge som midtstopper og scoret ett mål. I VIF spilte han mye som sentral midtbanespiller.

Han ble første nordmenn med afrikansk bakgrunn som spilte på landslaget. Og han er eneste nordmann som har spilt profesjonell fotball i tre kontinenter.

[ Henrik Bjørdal: - Dette er dette VIF trenger ]

Verden rundt

Siden han forlot Vålerenga og Norge i 2003 har han spilt for seks klubber i Sverige, Nederland, Qatar, Saudi-Arabia, USA og Canada. Han avsluttet sin aktive karriere i Vancouver Whitecups i 2017.

Siden har han satset på treneryrket og har UEFAs A-lisens.

Og som, sagt, en vakker dag drømmer han også om å trene Vålerenga.

– Det er stas å få støtte fra Klanen og det er morsomt å følge klubben. Jeg leser VG, Dagbladet og Dagsavisen på nett. Som sagt, selv om det er 20 år siden jeg bodde i Norge, anser jeg det som mitt hjemland. For meg betyr fotballen og familien alt (Kah har to døtre) og bare Gud vet veien videre, sier han.

Men han har kontrakt med Charlotte FC ut dette året med opsjon på ett år til.

– Hva har du ansvaret for på treningene i Charlotte?

– Der har jeg ansvaret for spillerutvikling og taktiske valg sammen med hovedtrener. Jeg involverer meg også mye i ungdomsavdelingen fordi jeg vil ja oversikt over alle talentene. For meg er fotball prosess. Jeg har erfart hvor viktig der, hvordan man kan utvikle mennesker fra ung alder. Noen utvikles tidlig, andre sent. Jeg opplevde dette selv i Norge, hvor viktig trenernes påvirkning er. Man må dele sin kunnskap. Så har jeg sett store deler av verden, har lært mange kulturer og fått respekt for dem og alt dette har også gjort meg til et bedre menneske, sier en entusiastisk Kah.

Pa-Modou Kah har scoret for VIF mot Molde i 2003, hans siste sesong i klubben. (Thomas Bjørnflaten/NTB)

Kongen av Tøyen

I Vålerenga fikk han kjapt kallenavnet “Kongen av Tøyen” der han ble en svært populær spiller for Klanen. Han fikk 94 kamper for klubben og han husker detaljer som om det skjedde i går.

I cupfinalen i 2002, der Vålerenga slo Odd 1-0, spite Kah på midtbanen. Stoppere var Erik Hagen og Tom Hennig Hovi. Med seg på laget var også profiler som Freddy dos Santos, Tobias Grahn og spillende trener Kjetil Rekdal.

Nå er han i en klubb der det i A-stallen er spillere fra 14 forskjellige nasjoner. (USA, Kroatia, Polen, Uruguay, England, Portugal, Ecuador, Brasil, Mexico, Colombia, Frankrike, Ghana, Canada, Peru og Costa Rica).

Denne uka signerte de canadieren Scott Arfield fra skotske Rangers.

– Mangfold er viktig og det er dette som gjør fotballen så fascinerende. I fotballen har vi et felles språk, sier han.

[ Innfall: Enga trenger en breial helt ]

[ VIF-sjefen om kritikken: - Har aldri vurdert å trekke meg ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

Navn: Pa-Modou Kah

Alder: 42 år. Født i Gambia, kom til Oslo og Norge 8 år gammel.

Klubber som spiller: Skeid, Vålerenga, AIK, Roda, Al-Khor, Qatar SC, Al Wheda, Portland Timbers, Vancouver Whitecups.

Som trener: Vancuver Whitecups (assistent og hovedtrener), FC Cincinnati (assistent), Pacific FC (hovedtrener), North Texas SC (hovedtrener), Charlotte FC (assistent)

Meritter: Cupmester med Vålerenga i 2002. Årets trener i Canada i 2021.

A-Landskamper for Norge: 10, 1 mål.

Aktuell: Mange i VIF-miljøet ønsker han som ny VIF-trener.

---