Hat trick-Hellum herjet da Lyn banket VIF 2 i derbyet

BISLETT (Dagsavisen): Andreas Hellum (3) og Anders Bjørntvedt Olsen scoret målene for hjemmelaget, og et ungt VIF 2-lag maktet aldri å svare.

Mandagens resultat gjør at Jan Halvor Halvorsens Lyn-mannskap (24 poeng) klatrer opp på andreplass i avdeling 1, to poeng bak Egersund som leder. Øystein Sanden og VIF 2 blir liggende med sine ti poeng, kun tre poeng foran Brattvåg på direkte nedrykk.

Vålerengas A-lag spiller borte mot Stjørdals/Blink i cupen onsdag, noe som preget startelleveren bortelaget kunne stille i mandagens oppgjør. Likevel var frontrekken sterk – A-lagsspillerne Jones Elabdellaoui, Omar Bully Drammeh og Vitinho fikk alle sjansen fra start. Til pause ble imidlertid trioen byttet ut, i tillegg til A-lagskollega Stian Sjøvold Thorstensen. Dét preget 2. omgangen veldig, i Lyns favør.

Lyn fikk hull på byllen

Oppgjørets første sjanse gikk til vertene, da Anders Bjørntvedt Olsen ble spilt gjennom etter bare et par minutter. Men Lyn-angriperen skjøt over fra god posisjon inne i boksen.

Jones El-Abdellaoui prøvde lykken etter drøyt ti minutter, men VIF-talentets forsøk gikk via et Lyn-bein og til corner. Samme mann kom til nok et skudd like før halvtimen, men også denne gang fikk Lyn blokkert til en resultatløs corner.

Lyn tok imot Vålerenga-rekruttene til byderby i 2. divisjon, avdeling 1 på Bislett mandag kveld. (Jørn H. Skjærpe)

Ti minutter før pause fikk Lyn en stor mulighet. Håvard Meinseth ble spilt gjennom i boksen og avsluttet fra skrått hold, men VIF-keeper Magnus Stær-Jensen var nede og fikk avverget. Kort tid etter fikk vertene nok en sjanse til å ta føringen, denne gang på corner, men kaptein William Sell headet like utenfor og gjemte ansiktet i hendene i fortvilelse.

Kun to minutter etter fikk hjemmelaget imidlertid hull på byllen. Ole Breistøl slo inn til Andreas Hellum i boksen. Måltyven plasserte ballen trygt nede til venstre i målet bak en oppgitt Magnus Stær-Jensen.

Bjurstrøm-sjanse for Vålerenga

Kort tid etter ble det ampert da gjestenes Vitinho ble lagt ned i en duell. Dommer Herman Leiulfsrud Aass måtte roe gemyttene og delte ut to gule kort i situasjonen.

Vålerenga 2 fikk en stor mulighet til å utligne like før pause. Omar Bully Drammeh spilte fri Max Bjurstrøm, men backens forsøk gikk via et Lyn-bein og like over tverrliggeren fra god posisjon.

Ole Breistøl fikk en kjempemulighet til å sette inn 2-0 like etter hvilen. Lyn-spilleren rundet keeper Stær-Jensen, men VIF-forsvaret klarte å blokkere det påfølgende skuddforsøket med nød og neppe.

Men Lyn skulle til slutt doble sin ledelse. Et langt utspill fra Lyn-keeper Alexander Hurlen Pedersen fant veien til nevnte Ole Breistøl, som spilte Andreas Hellum alene mot mål. Hellum ekspederte ballen forbi Magnus Stær-Jensen i VIF-buret for andre gang, og dermed sto det 2-0 til vertene etter 54 minutters spill. Bastionen jublet stort på et Bislett i gråvær.

Keepertabbe og straffespark

Og det skulle bli verre for gjestene, og desto bedre for hjemmelaget. En kjempetabbe av keeper Stær-Jensen bidro sterkt til vertenes tredje. VIF-keeperen, som kort tid før så ut til å slite litt med høyrefoten, brukte for lang tid med ballen i egen boks etter femmeter. Ole Breistøl stjal ballen fra burvokteren og spilte videre til Anders Bjørntvedt Olsen. Sistnevnte ekspederte den trygt inn i nettmaskene, og kampen var i praksis avgjort.

VIF 2 hang mer og mer i tauene, og åtte minutter før full tid fikk hjemmelaget straffespark etter en felling i boksen. Andreas Hellum fikk sitt hat trick da han på sikkert vis plasserte inn 4-0 i venstre hjørne.

Bortelaget maktet ikke å mobilisere til en sluttspurt, og matchen ebbet ut i firemålsseier til et opprykksjagende Lyn-lag.

«Rykker ned, rykker ned, rykker ned», sang Bastionen til bortefansen på Bislett da sluttsignalet lød.

---

Kampfakta

2. divisjon menn, avdeling 1

Lyn – Vålerenga 2 4-0 (1-0)

Bislett

Mål: 1-0 Andreas Hellum (40), 2-0 Hellum (54), 3-0 Anders Bjørntvedt Olsen (65), 4-0 Hellum (str., 82)

Gult kort: Julius Friberg Skaug og Eskild Fredriksen, Lyn. Omar Bully Drammeh og Lorents Apold-Aasen, VIF 2

Dommer: Herman Leiulfsrud Aass, Fossum IF Skien

Lagene:

Lyn: Aleksander Hurlen Pedersen, William Sælid Sell, Daniel Schneider, Herman Solberg Nilsen, Håvard Meinseth, Even Bydal, Henrik Elvevold (Salim Laghzaoui fra 80.), Julius Friberg Skaug (Eskild Fredriksen fra 68.), Anders Bjørntvedt Olsen, Ole Breistøl (Brage Hylen fra 80.), Andreas Hellum (Markus Ottesen fra 83.)

VIF 2: Magnus Stær-Jensen, Max Bjurstrøm, Vilmer Nils Antonsen Brunskog, Noah Risberg, Michael Clinton Opeyemi, Adrian Kurd Rønning (Kasper Reme Abrahamsen fra 80.), Vitinho (Taha Usman fra 46.), Stian Sjøvold Thorstensen (Muhammad Usman Shahid fra 46.), William Osnes-Ringen, Jones El-Abdellaoui (Lorents Apold-Aasen fra 46.), Omar Bully Drammeh (Axel Tunsjø fra 46.)

---

