Emilsen om VIF: – De har nok hatt litt å tenke på

EKEBERG (Dagsavisen): I april gikk Emilsen på lån fra Vålerenga til Sandnes Ulf, og midtbanespilleren har fått stor tillit hos «gaukene» i 1. divisjon. Så langt har det blitt ti seriekamper, hvorav åtte fra start – senest i søndagens kamp mot KFUM.

– For min del har det vært et helt riktig valg. Jeg traff bra på klubbvalget med tanke på det jeg har vært ute etter, nemlig spilletid og det å få erfaring på et høyere nivå enn 2. divisjon. Jeg er veldig fornøyd, sier Vålerenga-talentet til Dagsavisen.

Mathias Emilsen (midten) på Ekeberg i kampen mellom Sandnes Ulf og KFUM, der Kåffa vant 3-1. (Jørn H. Skjærpe)

Utgående kontrakt i Vålerenga

Ulf har ikke funnet flyten så langt denne sesongen. Så langt ligger de lyseblå på 12.-plass.

– Resultatmessig har det gått opp og ned, og vi er i en litt kritisk situasjon i serien. Men skal jeg være egoistisk og tenke på meg selv, så har jeg i hvert fall fått mange minutter i 1. divisjon og spilt på meg en del erfaring, fortsetter han.

Emilsens låneavtale utløper etter sesongslutt, selv om VIF har anledning til å hente ham tilbake før det ved behov. 20-åringens kontrakt på Valle utløper ved årsskiftet.

– Førstevalget mitt, hvis jeg skal tenke realistisk, er å få tilbud fra en klubb i Eliteserien som vil satse på meg. Det er ikke utrolig viktig for meg hvilken klubb det blir, men jeg vet at jeg er god nok for det nivået når jeg får ut potensialet mitt. Det viktigste er at jeg får være i en klubb der jeg blir satset på, gjentar han.

– Det med Fagermo lå i kortene

– Har du hatt mye kontakt med VIF siden du kom til Ulf?

– Nå har det skjedd mye i Vålerenga i det siste. De har nok hatt litt å tenke på. Men før det hadde jeg regelmessig kontakt med trenerteamet, svarer Emilsen.

– Hva tenker du om situasjonen nå som Dag-Eilev Fagermo har fått sparken?

– Jan Frode Nornes har jo tatt over midlertidig, men jeg vet ikke så mye om hva de tenker. Jeg har ikke hørt noe om alternativene som vurderes. Men det hadde vel ligget i kortene en stund, det med Fagermo.

– Kan trenersparkingen gjøre noe med din VIF-framtid?

– Det kommer jo helt an på hvem som tar over, og ikke minst hvordan jeg gjør det i Sandnes. Men det er absolutt er ønske jeg har, det å vise at jeg kan kjempe om en plass i Vålerenga. Det skal bli spennende å se hva som skjer.

Åpninger på midtbanen

Emilsen har naturligvis fått med seg at Odin Thiago Holm er solgt til Celtic. Samtidig har Fredrik Oldrup Jensen utgående kontrakt, og ikke hørt noe fra Vålerenga om forlengelse. Dermed er det tilsynelatende åpninger på midten hos VIF.

– Vil dét kunne påvirke ditt klubbvalg for 2024?

– Det kan være. Men jeg vil jo tro at en ambisiøs klubb som Vålerenga mest sannsynlig vil ut på markedet etter salg av en spiller som Odin. Men som jeg sier, det kommer også helt an på hvem som tar over som trener. Det hadde vært utrolig gøy å være nærmere spilletid i VIF. Jeg har ikke utelukket å komme tilbake og gjør et slags comeback, sier Emilsen smilende.

