Eksperten: – Det var ingen vei tilbake for Fagermo

Mandag ettermiddag kunngjorde VIF-styret at Fagermo er løst fra kontrakten i klubben.

– Det er jo ingen overraskelse, det, med tanke på at resultatene har vært som de har vært. Det var ingen vei tilbake for ham nå. Det har svirret rykter en stund om at Vålerenga og eier Tor Olav Trøim ikke har vært fornøyd, sier TV 2-ekspert Mathisen til Dagsavisen.

– VIF har hatt en veldig skuffende sesong. Det har vært vanskelig å se utvikling. Veldig få av spillerne har prestert opp mot sitt beste. Da skjer det som ofte skjer – treneren fjernes, og klubben håper det vil hjelpe, fortsetter han.

Les alt om Vålerenga her!

Spår større rolle for Joacim Jonsson

Mathisen understreker at VIFs svake utvikling ikke ene og alene er Fagermos skyld.

– Det har vært kaotisk lenge, og Vålerenga er en vanskelig klubb å trene. Flere flinke trenere har prøvd, men ikke fått det til. For Fagermo nå, tenker jeg på forholdet mellom ham, sportssjef Joacim Jonsson og eier Trøim. Det er sterke personligheter. Kanskje fant man ikke en optimal måte å samarbeide på, sier fotballeksperten.

Etter sparkingen er han spent på å se hvor offensiv Trøim er for klubben, økonomisk sett. Mathisen forventer dessuten at sportssjef Jonsson får en mer framtredende rolle.

– Han har vært overraskende anonym i sin rolle. Får han ikke en mer fremtredende rolle nå, kan han komme seg tilbake på TV, sier en humrende Mathisen.

[ Fagermo sparket av Vålerenga ]

Henning Berg en kandidat for VIF?

Sørlendingen forventer at Vålerenga har kartlagt treneralternativer i Norge og Skandinavia for øvrig.

– Hvem bør ta over Vålerenga?

– Det er jo det store spørsmålet nå. Henning Berg er for eksempel ledig. Men det er vanskelig å si hvem de vil gå for. Uansett er VIF en attraktiv klubb, med spennende unge spillere, med Intility Arena og med Klanen. Det er en av de mest attraktive i Norge og Skandinavia. Og potensialet er jo mye større enn det klubben har fått ut de siste årene. Samtidig har det vist seg å være en klubb som har vært vanskelig å lykkes i, gjentar han.

– Hva tror du om Fagermos trenerframtid?

– Har Fagermo lyst til å fortsette, er han nok tilbake i en norsk klubb i løpet av et års tid. Det må jo fjernes noen først. Men Fagermo har vist at han er en trener som kan få ting til, svarer Mathisen.

[ Fagermo: – Jeg snakker med Trøim hele tida (+) ]

Vålerenga-talentet kobles til Celtic

En ny trener kan måtte forholde seg til hva som skjer med VIF-talentet Odin Thiago Holm. TV 2 og Nettavisen har skrevet at trønderen kan være på vei til skotske Celtic.

– At Holm skulle ut av Eliteserien på et tidspunkt, har ikke gitt høy odds. Men han har skuffet i veldig mange kamper denne sesongen. Likevel har vi tidligere sett toppnivået og potensialet hans. For VIFs del er det synd at han og laget ikke har vært bedre, for da hadde VIF fått det dobbelte for ham. Men når laget ikke presterer, går det utover enkeltspillerne også, påpeker Jesper Mathisen.

[ Mathisen om VIF-nedturen: – Kan hende Trøim må dra kortet (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!